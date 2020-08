مواد غذائية تساعد على تحسين الرؤية

كشف الدكتور أندريه سوروكين، أخصائي طب وجراحة العيون، المواد الغذائية التي من الضروري إضافتها إلى النظام الغذائي لأنها تساعد على تحسين الرؤية.

ومن هذه المواد:-

السبانخ- ميزة السبانخ الأساسية، هي احتواؤه على مادة الليوتين المضادة للأكسدة، التي تحمي العينين من الآثار الضارة لأشعة الشمس. كما يحتوي على حمض الفوليك وبيتا كاروتين وفيتامينات C وK ومجموعة B والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

العنب البري – يحتوي العنب البري على مادة الأنثوسيانين التي تحسن الرؤية ليلا. وتحتوي ثمار العنب البري على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامينات A وC والزنك الذي يساعد على تكيف الرؤية في ظروف الإضاءة السيئة. كما يحتوي العنب البري على فيتامين E الذي يمنع تطور إعتام عدسة العين.

البيض- وفقا للخبراء يعتبر صفار البيض مصدرا مهما لاثنين من مضادات الأكسدة: الليوتين وزياكسانتين، وهما المغذيان للعين، ويحميان الشبكية من التلف. كما ان البيض يحتوي على فيتامينات A وВ2 وВ5 وВ12 وЕ، وكذلك على حمض الفوليك والسيلينيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والزنك والمغنيسيوم، والبروتينات الكاملة والدهون “الجيدة”.

زيت الزيتون- يحتوي زيت الزيتون بالإضافة إلى الأحماض الدهنية غير المشبعة، على مضادات الأكسدة وفيتامينات А وE. الأول يدعم ويعزز الرؤية والثاني يؤثر إيجابيا في عمل العين. وينصح الدكتور كل من يعاني من مشكلات في شبكية العين إضافة كمية قليلة من زيت الزيتون إلى نظامه الغذائي.

الأسماك الدهنية- تعتبر أسماك التونة والسلمون مصدرا ممتازا لأحماض أوميغا-3 الدهنية غير المشبعة الضرورية لشبكية العين. لأن نقص أوميغا-3 يسبب متلازمة العين الجافة.

اللوز- يحتوي اللوز على نسبة عالية من فيتامين E، الذي يبطئ تطور “التنكس البقعي”. وتحتوي حفنة من اللوز (والفستق أيضا) على نصف كمية هذا الفيتامين التي يحتاجها الجسم يوميا.

الطماطم- الطماطم مصدر مهم لفيتامين C ومادة الليكوبين، التي تبطئ أيضا تطور “التنكس البقعي” (السبب الرئيس لفقدان كبار السن البصر). ويفضل تناول الطماطم بعد المعالجة الحرارية، لأنها تزيد من نسبة الليكوبين.

الجزر- يعتبر الجزر افضل مصدر لبيتا كاروتين وفيتامين А. ويخفض الجزر خطر تطور “التنكس البقعي” بنسبة 50% وكذلك يزيد من إفراز السوائل المخاطية الواقية والمرطبة للعين.

البروكولي- مساعد العين العام. البروكلي غني بجميع المواد الضرورية للرؤية الجيدة: الليوتين و زياكسانثين، وفيتامينات B2 و C ، بالإضافة إلى سلفورافان المضاد القوي للأكسدة . وهذه المواد تحمي الرؤية من الاضطرابات المرتبطة بالعمر.