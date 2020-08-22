وكالة الرأي الفلسطينية لدعم "الكسالى".. جامعة ألمانية تخصص منحة مالية "غريبة" وكالة الرأي الفلسطينية مدفعية الاحتلال تستهدف نقاط رصد للمقاومة بخانيونس ورفح وكالة الرأي الفلسطينية عائلة تعثر على قطع ذهبية نادرة: قيمتها وسعرها خيالي وكالة الرأي الفلسطينية الطقس :أجواء صيفية حارة نسبياً الى حارة بوجه عام وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيكل وكالة الرأي الفلسطينية كيفية التعرف على الأجهزة المتصلة وحظرها من الراوتر وكالة الرأي الفلسطينية اختصارات مهمة فى Google Docs جربها الآن وكالة الرأي الفلسطينية الفرق بين Google Translate وBing Translate وكالة الرأي الفلسطينية نوع من الخضار يحد تناوله من مرض خطير! وكالة الرأي الفلسطينية مواد غذائية تساعد على تحسين الرؤية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

22 آب / أغسطس 2020 08:36

11
11

غزة-الرأي


جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت على النحو التالي :
دولار :3.36 شراء   بيع : 3.43
دينار : 4.69 شراء   بيع : 4.900
يورو :3.97 شراء    بيع : 4.14
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

المنظمات الأهلية تحذر من التداعيات الخطيرة لانقطاع الكهرباء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟