أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

08:56وزارة الاقتصاد تلتقى عدد من ممثلي القطاع الخاص

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟