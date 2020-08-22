جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت على النحو التالي :
دولار :3.36 شراء بيع : 3.43
دينار : 4.69 شراء بيع : 4.900
يورو :3.97 شراء بيع : 4.14
عاجل |
22 آب / أغسطس 2020 08:36
غزة-الرأي
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت على النحو التالي :
دولار :3.36 شراء بيع : 3.43
دينار : 4.69 شراء بيع : 4.900
يورو :3.97 شراء بيع : 4.14
08:59التعليم تعلن استعدادها لعقد الامتحان التطبيقى الشامل دورة اغسطس 2020
08:56وزارة الاقتصاد تلتقى عدد من ممثلي القطاع الخاص
08:53ثابت: الكتب المدرسية ستكون متوفرة للطلبة مع بداية الفصل الدراسي الجديد
08:51لدعم "الكسالى".. جامعة ألمانية تخصص منحة مالية "غريبة"
08:48مدفعية الاحتلال تستهدف نقاط رصد للمقاومة بخانيونس ورفح