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عائلة تعثر على قطع ذهبية نادرة: قيمتها وسعرها خيالي

22 آب / أغسطس 2020 08:42

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 ابتسم الحظ بشكل غريب لعائلة في استراليا من صائدي الكنوز، حيث تمكن ثلاثة من أفرادها من العثور على قطعتين ذهبيتين نادرتين إجمالي قيمتهما تصل إلى نحو 350 ألف دولار.

وفي التفاصيل، اكتشف أفراد العائلة الثلاثة برنت شانون وإيثان ويست وبول ويست على الذهب، الذي يُقدر وزنه بـ3.5 كيلو جرام، بمدينة "تارناجولا"، التي تشتهر بكونها مدينة تعدين الذهب في وسط ولاية فيكتوري" الأسترالية.

ويمكن لأفراد العائلة الحصول على مبلغ أكبر بنسبة 30 في المائة حال تمكنوا من بيع القطعتين الذهبيتين إلى أحد هواة جمع القطع الذهبية والنادرة.

ووفقاً لتصريحات صحفية لأحد افراد العائلة إنهم عثروا على القطعتين الذهبيتين أثناء إجراء أعمال تعدين بأحد مناطق مدينة تارناجولا، مضيفًا أنه كان يشعر منذ البداية بأن الحظ سيحالفهم، خاصة وأنه كان من الواضح أن المنطقة التي كانوا يبحثون فيها لم تشهد أعمال تعدين لاستخراج الذهب في السابق.

قطع نادرة

وأوضح إيثان ويست أنه سبق أن عثر على قطع ذهبية متعددة على مدار الأربعة أعوام الماضية التي مارس خلالها أعمال تنقيب عن المعادن القيمة، لكن عثوره على قطعتين هائلتين من الذهب في يوم واحد هو أمر مذهل ولا يحدث إلا نادرًا.

يشار إلى أن أفراد العائلة الثلاثة حرصوا على توثيق لحظة عثورهم على القطعتين الذهبيتين بعد أعمال تنقيب تطلبت وقتًا وجهدًا مضنيًا

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