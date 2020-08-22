التعليم تعلن استعدادها لعقد الامتحان التطبيقى الشامل دورة اغسطس 2020

غزة-الرأي

اعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن اتمام استعداداتها لتنفيذ الامتحان التطبيقي الشامل "دورة أغسطس 2020"، والذي سيعقد في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية يوم الإثنين والثلاثاء الموافق 24-25/08/2020 للشق النظري.

وأيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس الموافق 25-26-27/08/2020 للشق العملي، وبلغ عدد المسجلين لهذه الدورة 1546، عدد الامتحانات 78 منها 60 امتحان عملي.

وجاء هذا العمل بمشاركة نخبة من المتخصصين بمؤسسات التعليم العالي المختلفة.

وتم إعلام المتقدمين بأماكن ومواعيد امتحاناتهم النظرية والعملية من خلال القنوات التالية:

ارسال رسائل نصية SMS.

نشر صفحة للاستعلام من خلال الرابط https://eservices.mohe.ps/shamel/

ارسال بيانات الطلبة للكليات لعرضها على المواقع الإلكترونية للكليات.

عرض جميع بيانات الطلبة ومواعيد الامتحان على الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

وتتمنى وزارة التربية والتعليم العالي التوفيق لجميع المتقدمين في هذه الدورة.

مرفق بيانات الطلبة ومواعيد الامتحان:

https://mail.mohe.ps/…/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA…