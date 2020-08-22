رجل يموت عالقًا داخل منزلق مائي: تصرف بشكل خاطىء

توجه الكثير من المواطنين حول العالم إلى الشواطىء للهروب من ارتفاع درجات الحرارة، وبعد شهور من الحظر والإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا الذي ضرب العالم بداية العام الحالي.

ولكن يبدو أن التواجد على الشواطىء قد يكون سبباً في بعض الحوادث، ففي مدينة الألعاب المائية (أكوابارك) علق رجل أمريكي داخل أنبوب متصلة بلحزونية مائية، وقد حاول الاستغاثة، لكن كان من الصعب على الشرطة ورجال الإنقاذ الوصول إليه ففارق الحياة على الفور.

استغاثة رجل

وفي التفاصيل التي كشفت عنها التقارير الصحافية، فقد سمع ضابط شرطة صوت استغاثة الرجل البالغ من العمر 32 عامًا وهو يبكي طلبًا للمساعدة، حيث كان الضابط في ذلك الوقت يقوم بدورية بالقرب من مركز إلدورادو للألعاب المائية واللياقة البدنية في سكوتسديل بولاية أريزونا الأمريكية.

وقد استغرق الأمر أكثر من ساعة في تتبع الضابط لمصدر صراخه المكتوم؛ لتحديد مكانه، وقد أطلق طاقم الإطفاء مهمة إنقاذ في الحال لكن الرجل توقف عن الصراخ وفارق الحياة قبل أن يستطيعوا الوصول إليه، وهم الآن يستدعون أقاربه لاستلام جثته.

الألعاب المائية

ووفقاً للتحقيقات، فقد قفز الرجل من فوق السياج للاستمتاع بالألعاب، لكنه علق هناك دون أن يراه أحد، وقد حاول الرجل تسلق أنبوب دعم خرساني؛ من أجل الوصول إلى الحلزونية المائية، لكنه سقط بداخله وعلق هناك، فيما كان صوته يخرج كأنه بمكبر صوت، لذلك لما تستطع الشرطة تحديد مكانه بسهولة.

يقول رجال الشرطة أن مهمة الإنقاذ تحولت إلى عملية استعادة جسده بعد أن فارق الحياة، فقد تم إحضار رافعة لتفكيك الشريحة قطعة قطعة.

يقول الضابط: "لم يكن عملاً سهلاً..لقد تطلب الأمر بعض العمل للنزول إلى هناك، ولكن للأسف رحل الرجل بعد ساعات من إستغاثته".