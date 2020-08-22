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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2592) السبت 22/8/2020
أخبار فلسطينية
هنية للمطبعين: نحن من يصنع المعادلات ولا نقبل أن يفرضها علينا أحد
"الغرفة المشتركة": لن نسمح باستمرار الحصار الظالم على شعبنا
الخارجية": لا وفيات جديدة بـفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا
الاحتلال يستعد لجولة تصعيد والعمادي سيصل خلال أيام
أخبار إسرائيلية
وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد حماس بـ”ضربة قاسية”
صحيفة عبرية تكشف عن رغبة الإمارات اقتناء منظومة أمنية إسرائيلية
وزير إسرائيلي سابق: إردوغان فتح لنا أبواب العالم العربي والإسلامي
مظاهرة ضد نتنياهو تصيب رئيس «الشباك» السابق
إسرائيل ترحب بالإجراءات الأميركية ضد طهران
الصحة الإسرائيلية: ١٤ وفاة ١٥٦٠ إصابة جديدة بالكورونا
كوخافي يقر خطة الجاهزية لجيش الاحتلال على الجبهة الجنوبية
اخبار دولية
“الصحة العالمية” تدعو لإجراء تعديلات على حياتنا اليومية للحماية من كورونا
أردوغان: تركيا اكتشفت أكبر حقل للغاز الطبيعي بتاريخها
ترامب يزعم أنه جعل القدس عاصمة لإسرائيل
ترامب يضع إسرائيل على سلم أولوياته الانتخابية والديمقراطيون يعززون
»منظمة الصحة العالمية تأمل انتهاء "كورونا" "خلال أقل من عامين"
أخبار عربية
مسؤولان إماراتيان للإسرائيليين: تعالوا نعمل معاً لإنصاف الشعب الفلسطيني
"شالوم عليكم".. وصلة غزل من سفير أبوظبي للإسرائيليين في صحيفة عبرية
الأردن يرفض أي مساس بدوره في رعاية الأقصى
مستشار أمير الكويت يكشف كذب "منتدى إسلامي" يدعم تطبيع بن زايد وإسرائيل
تظاهرة تعز تناصر الشعب الفلسطيني
حزب العدالة والتنمية المغربي: التطبيع مع إسرائيل دعم للعدوان
قرقاش: قرار تطبيعنا مع إسرائيل قرار سيادي أوقف الضم وسفارتنا في
فؤاد حسين: العراق يلتزم ببنود مبادرة السلام العربية وحل الدولتين
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
جيش الاحتلال يقصف بنيران المدفعية مواقع لـ”حماس” في قطاع غزة
استمرار ارتفاع مؤشر حالات الوفاة والإصابات بـ “كورونا” بالضفة.. وغزة تواصل العمل بحذر…
فلسطين.. الاحتلال يمعن بالتنكيل بالمعتقلين لإذلالهم و 3 أسرى يواصلون الإضراب رفضا للاعتقال…
“أوتشا” تؤكد ارتفاع عمليات هدم منازل الفلسطينيين على أيدي الاحتلال وتشريد 240 مواطنا…
صندوق القدس الفلسطيني يعلن استكمال تأسيس أول وقفية للقدس
الشرق الأوسط
صندوق لتنمية القدس بـ100 مليون دولار
الخليج الإماراتية
إسرائيل تطالب بإصلاح القوات الأممية في لبنان
457 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة بين الفلسطينيين
الأهرام المصرية
الاحتلال الإسرائيلي يخطر بإزالة علم فلسطين بشمال نابلس
الرئيس الإسرائيلي يهدد برد قوي على صواريخ وبالونات غزة الحارقة
الشروق المصرية
إصابات كورونا تتجاوز 100 ألف في إسرائيل وسط انتقادات للحكومة
إسرائيل: حماس تجازف بالتصعيد في غزة إذا استمرت الهجمات
إسرائيل تعترض صاروخاً أطلق من غزة
الغد الأردنية
التصدعات في جدار الفصل الإسرائيلي وهشاشة قبضة نتنياهو على السلطة
51 عاما على جريمة إحراق المسجد الأقصى
فلسطينيون يقصفون الاحتلال بالصواريخ بعد اعتداءاته على مواقع بغزة
الشرق القطرية
هنية: تطبيع الإمارات لا يقل خطورة عن حريق الأقصى
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
هنية يدعو إلى بناء استراتيجية شاملة لمواجهة المخططات الإسرائيلية
17 عاما على استشهاد المهندس إسماعيل أبو شنب
مستوطنون يقتحمون أراضي مهددة بالمصادرة في قرية الولجة
الاحتلال يقتحم مستشفى المقاصد ويطلق قنابل الغاز في قسم الطوارئ
أداء صلاة الجمعة في خيمة سلوان رفضا لسياسة هدم المنازل
عالقون بغزة يناشدون السلطات المصرية لفتح معبر رفح
الاحتلال يزعم إطلاق صاروخ من غزة نحو "سديروت"
مصانع غزة قلصت 80% من طاقتها الإنتاجية بسبب أزمة الكهرباء
القدس المحلية
الثقافة تعلن نتائج جائزة نجاتي صدقي للقصة القصيرة للكتّاب الشباب
غزة: كشف ملابسات اختطاف طفل وإعادته سالمًا
مصرع شاب غرقًا قبالة سواحل غزة
اندلاع مواجهات قرب المعبر الشمالي في قلقيلية
انقلاب جيب عسكري في منطقة واد قانا
وفاة مواطن من بلدة صوريف متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا"
الجدار عزل أراضيها والخنازير دمرت مزروعاتها.. قرية ظهر العبد صامدة
الاحتلال يوجه 13 إخطارا بوقف البناء في تجمع بدو الكعابنة شرق رام
الحياة الجديدة
الاحتلال يستدعي شابا من تقوع في بيت لحم
مقدسيون يؤدون "الجمعة" في خيمة اعتصام ببلدة سلوان رفضا لسياسة هدم
10 الآف مصل يؤدون صلاة الجمعة برحاب المسجد الأقصى
الأيام
»غزة: الساعات القادمة حاسمة على وقع تعثر مساعي الوسطاء لنزع فتيل الانفجار
»تركي الفيصل: تطبيع السعودية مع إسرائيل ثمنه دولة فلسطينية
»جيش الاحتلال يقتحم مستشفى المقاصد ويقمع فعاليات ضد الاستيطان والتطبيع
وكالة صفا
الاحتلال يستدعي شابًا عقب مداهمة منزله ببيت لحم
الاحتلال يبعد مقدسيين عن المسجد الأقصى
تقديرات عسكرية : حماس أطلقت غالبية صواريخ الليلة الماضية
عريقات: "الاتفاق الثلاثي" خرق فاضح للقانون والشرعية الدولية ومبادرة السلام
الاحتلال يعلن اعتقال مئات الفلسطينيين بعد اجتيازهم للجدار العازل
تفاصيل اجتماع كوخافي مع قادة المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال
ارتفاع عدد حالات التعافي من فيروس كورونا في غزة
حماس: الاحتلال سيدفع ثمن تعطيل الحياة بغزة
وكالة الرأي الفلسطينية
الإعلام العبري: الاحتلال يخشى الخوض في معركة جديدة ضد غزة
الغرفة المشتركة: المقاومة ردّت وسترد على كل استهداف
التعليم تعلن استعدادها لعقد الامتحان التطبيقى الشامل دورة اغسطس
وزارة الاقتصاد تلتقى عدد من ممثلي القطاع الخاص
ثابت: الكتب المدرسية ستكون متوفرة للطلبة مع بداية الفصل الدراسي الجديد
فلسطين اليوم
الشيخ عزام: الرهان على التطبيع سيسقط والحق سيعود لأصحابه
جهود وساطة عربية وأممية مكثفة للعودة لتفاهمات التهدئة
صحيفة تكشف حجم رد الفصائل حال تنفيذ الاحتلال لإغتيال في غزة!
هل يوجد محجور في منزل خارج الحجر الصحي في غزة؟
زوارق الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين وتُطلق قنابل انارة شمال وجنوب القطاع
القيادي الحساينة: مآذن الأقصى صامدة وثابتة في وجه رياح مؤامرة التطبيع المسمومة
الشيخ عدنان: تحية للأسرى المضربين عن الطعام ولغزة التي تقاوم وتنتصر
"الشباب الثائر" يحولون المستوطنات الإسرائيلية لكتلة من اللهب
سما نيوز
جيش الاحتلال يقصف صباح اليوم نقاط مراقبة للمقاومة برفح وخان يونس
جيش الاحتلال يزعم: القبة الحديدية تعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه الغلاف
قناة إسرائيلية تكشف عن موعد زيارة السفير العمادي الى قطاع غزة.. والهدف منها
كان الإسرائيلية: القيادة الجنوبية حددت ثلاثة احتمالات للوضع في قطاع غزة..!
يديعوت : حاخام يرسم خارطة طريق الخليج للتطبيع مع إسرائيل
بذكرى حرق "الأقصى": الجامعة العربية تحيي صمود المقدسيين
عرعرة النقب: مصرع طفلة (11 عاما) إثر إصابتها بصعقة كهربائية
عرب 48
إصابة شابين إثر تفريق جيش الاحتلال لمسيرات في الضفة الغربية
فصائل المقاومة: لن نقبل باتخاذ البالونات ذريعة لقصف بغزة
الاحتلال يقمع وقفتين احتجاجيتين في سبسطية وطولكرم
وكالة وفا
الاحتلال يستدعي شابا من تقوع في بيت لحم
اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين يؤكد رفضه للتط ...
هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي ...
وفاة مواطن من بلدة صوريف بمحافظة الخليل متأثر ...
"الأزهر" في ذكرى إحراق الأقصى: جريمة تعد واحد
حدث في مثل هذا اليوم
- 22 آب (أغسطس)
- 2002م قوات الاحتلال وجهاز الشاباك تعتقل خلية سلوان وهي من أفراد كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس ووجهت لهم تهم بالمسؤولية عن مقتل أكثر من 35 إسرائيلياً.
- 2001م استشهاد القسامي بلال عدنان الغول قرب مخيّم البريج بصاروخ (جو – أرض) استهدفت سيارته.
- 1948م استشهاد القائم مقام أحمد عبد العزيز حيث استدعت القيادة المصرية بأوامر من القاهرة البطل أحمد عبد العزيز في عام 1948م ليترك الجبهة التي كان يسيطر عليها بقواته لينزل إلى القاهرة للقاء هام مع الملك فاروق نفسه، وكان البطل في حالة من الغضب لما يجري من تواطؤ في هذه الحرب لصالح اليهود، ونزل في ذلك اليوم المشهود في سيارة جيب هو والصاغ صلاح سالم والسائق، وأثناء دخوله إلى مواقع الكتيبة السادسة في عراق المنشية، والتي كان جمال عبد الناصر أركان حربها، قُتِلَ عبد العزيز في سيارته برصاصة أصابته.
- 1929 م تصاعد ثورة البراق في فلسطين ضد الاحتلال البريطاني.