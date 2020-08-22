النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2592)  السبت 22/8/2020

1948م استشهاد القائم مقام أحمد عبد العزيز حيث استدعت القيادة المصرية بأوامر من القاهرة البطل أحمد عبد العزيز في عام 1948م ليترك الجبهة التي كان يسيطر عليها بقواته لينزل إلى القاهرة للقاء هام مع الملك فاروق نفسه، وكان البطل في حالة من الغضب لما يجري من تواطؤ في هذه الحرب لصالح اليهود، ونزل في ذلك اليوم المشهود في سيارة جيب هو والصاغ صلاح سالم والسائق، وأثناء دخوله إلى مواقع الكتيبة السادسة في عراق المنشية، والتي كان جمال عبد الناصر أركان حربها، قُتِلَ عبد العزيز في سيارته برصاصة أصابته.