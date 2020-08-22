تجمع مبادرون رفح يُكرِّم أطباء المحافظة

غزة-الرأي

عقد تجمع مبادرون رفح مساء أمس الجمعة حفل تكريمي للأطباء المحافظة الذين شاركوا في المبادرة الطبية الكبرى " أطباء مبادرون" والتي جاءت للتخفيف عن أهالي المحافظة في ظل الظروف الاقتصادية وجائحة كورونا التي أثرت على الأوضاع الاقتصادية

وذلك بحضور النائب أشرف جمعة ورئيس بلدية رفح دكتور أنور الشاعر والقيـادي في الجــهاد الإسلامي احمد المدلل والقيــادي في حركة حمـاس عيسى النشار ورئيس الاصلاح في رفح الشيخ حسين ابوعيادة وبحضور القوي الوطنية والفصائل وبعض شخصيات المجتمع المحلي

حيث تم تكريم ما يقارب 100 طبيب وطبية تقديرا لجهودهم المستمرة في المبادرة.

الجدير بالذكر ان تجمع مبادرون رفح أطلق الشهر الماضي مبادرة تخفيضات طبية لكافة أهالي المحافظة تضمنت أكثر من ألف بطاقة طبية مجانية مستمرة.

وفي ختام الحفل تم توزيع دروع الشكر والتقدير والنقاط الصور التذكارية مع الأطباء....