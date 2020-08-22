مستوطنون يعتدون على رعاة الأغنام بالخليل ويضعون بيتاً متنقلاً بنابلس

الضفة المحتلة – الرأي:

اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على رعاة الماشية، وقطعوا أشجار زيتون بمسافر يطا جنوب الخليل، فيما وضع مستوطنون آخرون، بيتاً متنقلاً على أراضي يانون التابعة لبلدة بيتا جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية إن مستوطني "ماعون" المقامة على اراضي المواطنين بمسافر يطا هاجموا رعاة الماشية بمنطقة "الثعلة"، وطردوهم ومنعوهم من رعاية مواشيهم في المنطقة.

وأضافت أن مستوطني "متسبي يائير وسوسيا" المقامتين على اراضي المواطنين شرق مسافر يطا، قطعوا وحطموا المئات من أشجار الزيتون بمنطقة تومين تعود ملكيتها للمواطن بركات مر.

كذلك قام مستوطنون بوضع بيتا متنقلا جنوب شرق يانون التابعة لبلدة بيتا جنوب نابلس، قرب مستوطنة "777" المقامة على اراضي المواطنين في المنطقة المسماة جبل عبد الله.