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الاحتلال يجبر مواطنًا على هدم أساسات منزله في القدس

22 آب / أغسطس 2020 04:06

الاحتلال يجبر مواطنا على هدم أساسات منزله في سلوان
الاحتلال يجبر مواطنا على هدم أساسات منزله في سلوان

الضفة المحتلة-الرأي:

أجبرت سلطات الاحتلال، اليوم السبت، المواطن "غالب العباسي"، على هدم اساسات منزله المبنية منذ 8 سنوات، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى

وأفاد عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان "خالد أبو تايه"، بأن سلطات الاحتلال أجبرت العباسي على هدم أساسات منزله الواقع في حي كرم الشيخ، وتبلغ مساحته 160 مترا، لتجنب دفع الغرامات الباهظة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، حال تنفيذه عملية الهدم.

وأشار تايه إلى أن سلطات الاحتلال قد أخطرت صاحب المنزل قبل نحو أسبوع، بوقف العمل في محيط المكان.

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت منذ مطلع العام الجاري نحو 650 أمر هدم إداري وقضائي لمنازل ومنشآت المقدسيين، منها ما هو محدد المدة للهدم، وآخر غير محدد.

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