وكالة الرأي الفلسطينية 4 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجبر مواطنًا على هدم أساسات منزله في القدس وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات تتعامل مع قذيفتي مدفعية من مخلفات الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية مباحث بيت حانون تكشف تزوير "أوراق أرض" بقيمة 12 ألف دينار وكالة الرأي الفلسطينية أزمة الكهرباء بغزة.. تحول حياة المواطنين لمضمار سباق وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 311 إصابة جديدة بـ"كورونا" و68 حالة تعافٍ وكالة الرأي الفلسطينية 4 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يهنئ مديرة مدرسة جعفر الأساسية المشتركة باستلام منصبها وكالة الرأي الفلسطينية المعلمة أبو رمضان سفيرة الانسانية في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تشرع بتقييم الطلبة العائدين من جنوب افريقيا ومصر
أخبار » عربي ودولي

السفارة بالقاهرة تنشر إعلان للطلبة الدارسين بالجامعات المصرية

22 آب / أغسطس 2020 05:22

السفارة الفلسطينية بالقاهرة
السفارة الفلسطينية بالقاهرة

وكالات-الرأي:

طالبت سفارة فلسطين بالقاهرة بضرورة تواصل الطلبة الفلسطينيين الدارسين بالجامعات الحكومية المصرية والمتواجدين خارج جمهورية مصر، خلال الامتحانات التحريرية أو العملية المقررة عليهم مع السفارة وسرعة تزويدها ببياناتهم الشخصية.

ودعت السفارة الطلبة في بيانها إلى إرسال البيانات الشخصية (الاسم الرباعي، الجامعة والكلية، والسنة الدراسية، وهاتف التواصل، وبلد الاقامة، والامتحانات المقررة) وذلك عبر إيميل قسم الشؤون الثقافية بالسفارة (Capalemb@gmail.com)، أو عبر تطبيق الواتساب (01030218317)، ليتسنى لنا مخاطبة الجهات المسؤولة طلبا لتأجيل الامتحانات أو إيجاد آلية موائمة حفاظا على مستقبلهم الأكاديمي.

وقالت السفارة إنه تم التواصل مع عدد من الجامعات وتستمر بالتواصل مع باقي الجامعات المختلفة حرصا على الحفاظ على دخول الطلبة الذين تعذر وصولهم إلى جمهورية مصر العربية الامتحانات بالطرق التي يتم الاتفاق حولها مع المسؤولين في الجامعات المصرية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (150) سلة خضار على عائلات مستورة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟