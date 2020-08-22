السفارة بالقاهرة تنشر إعلان للطلبة الدارسين بالجامعات المصرية

وكالات-الرأي:

طالبت سفارة فلسطين بالقاهرة بضرورة تواصل الطلبة الفلسطينيين الدارسين بالجامعات الحكومية المصرية والمتواجدين خارج جمهورية مصر، خلال الامتحانات التحريرية أو العملية المقررة عليهم مع السفارة وسرعة تزويدها ببياناتهم الشخصية.

ودعت السفارة الطلبة في بيانها إلى إرسال البيانات الشخصية (الاسم الرباعي، الجامعة والكلية، والسنة الدراسية، وهاتف التواصل، وبلد الاقامة، والامتحانات المقررة) وذلك عبر إيميل قسم الشؤون الثقافية بالسفارة (Capalemb@gmail.com)، أو عبر تطبيق الواتساب (01030218317)، ليتسنى لنا مخاطبة الجهات المسؤولة طلبا لتأجيل الامتحانات أو إيجاد آلية موائمة حفاظا على مستقبلهم الأكاديمي.

وقالت السفارة إنه تم التواصل مع عدد من الجامعات وتستمر بالتواصل مع باقي الجامعات المختلفة حرصا على الحفاظ على دخول الطلبة الذين تعذر وصولهم إلى جمهورية مصر العربية الامتحانات بالطرق التي يتم الاتفاق حولها مع المسؤولين في الجامعات المصرية.