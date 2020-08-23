النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2593)  الاحد  23/8/2020

1929م انتفاضة البراق في فلسطين عندما قامت معركة عنيفة عند ممر البراق في القدس 20/8/1929 لم يتمكن البوليس من إنهائها إلا بمشقة شديدة، ولم يجد العرب إلا أن يجددوا هجماتهم على مجموعات يهودية مسلحة استمرت طوال يوم 23/8/1929 فخرج 107 من الفريقين وخسر اليهود 28 قتيلا وكانت المعركة تدور في شوارع القدس من ركن إلى ركن.