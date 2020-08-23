http://alray.ps/ar/category/18
النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2593) الاحد 23/8/2020
أخبار فلسطينية
الخارجية الفلسطينية: 5002 إصابة بكورونا بين أبنائنا بالخارج
مشعل: التطبيع ما زال محدوداً وفي نخب معزولة وستنجح الأمة بمواجهته
الجاليات الفلسطينية.. 229 حالة وفاة بكورونا و5002 إصابة و1851حالة تعاف
حماس: أجرينا اتصالات دولية لمواجهة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية
"حماس" تعقّب على انسحاب عرب من مسابقات إماراتية!
محدث| "الصحة": وفاة 3 مواطنين متأثرين بفايروس كورونا
الخارجية تعلن عن تغيير موعد رحلة الإجلاء من فرانكفورت
هنية يتباحث وأردوغان في إسطنبول
أخبار إسرائيلية
الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة تابعة له داخل لبنان
10 آلاف متظاهر يحتشدون أمام مقر إقامة نتنياهو ويطالبون باستقالته| فيدي
الشرطة الإسرائيلية تغير مسار مظاهرة مناهضة لنتنياهو في القدس
صحيفة عبرية : الإمارات تشتري أسلحة دفاعية من إسرائيل
ضحى بأقرب حلفائه.. محلل إسرائيلي: بن زايد "موسليني العرب" يتوهم الزعامة
موقع عبري: ترتيبات لعقد لقاء بين نتنياهو وابن زايد
10 حالات وفاة باسرائيل اليوم جراء "كورونا"
اخبار دولية
أردوغان يجدد دعم بلاده للقضية الفلسطينية العادلة
وزير الخارجية الأمريكي يعتزم زيارة إسرائيل والإمارات هذا الأسبوع
مسؤول إيراني: الإمارات تخطت الخطوط الحمر
ميدل إيست آي البريطاني: مضطهدو الشعوب حلفاء في العلن مع إسرائيل
كوشنر سيزور إسرائيل ودول خليجية بداية الشهر المقبل
أخبار عربية
أبو الغيط: السلام العادل والشامل سيتحقق عند نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الإعلام الإسرائيلي ينشر تسجيلا مسربا للرئيس الفلسطيني حول الإمارات.. وفتح توضح – (فيديو)
أردوغان يجدد دعم بلاده للقضية الفلسطينية العادلة
بحرية الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين الفلسطينيين في غزة
الشرق الأوسط
اتصالات مكثفة للتهدئة بين إسرائيل و«حماس» تصطدم بالتعنت
الخليج الإماراتية
الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع «حماس» في غزة
الاحتلال يقصف غزة ويطالب الفلسطينيين قرب السياج بالمغادرة
الأهرام المصرية
أبو الغيط: السلام العادل والشامل سيتحقق عند نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله
الشروق المصرية
الخارجية الفلسطينية: 5002 إصابة بكورونا بين أبنائنا بالخارج
الغد الأردنية
“قانون أملاك الغائبين”.. أداة الاحتلال للاستيلاء على منازل المقدسيين
الاحتلال يقصف مواقع لكتائب عز الدين القسام في غزة
التصدعات في جدار الفصل الإسرائيلي وهشاشة قبضة نتنياهو على السلطة
الشرق القطرية
أردوغان يجدد دعم تركيا للقضية الفلسطينية العادلة
صحيفة عبرية : الإمارات تشتري أسلحة دفاعية من إسرائيل
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال يخطر بهدم بنايتين في "واد الحمص"
لجنة شعبية تحذر من "تداعيات خطيرة" جراء تشديد (إسرائيل) حصار غزة
مستوطنون يعتدون على رعاة ويقطعون اشجار زيتون في الخليل
عائلة مقدسية ترفض قرارًا الاحتلال هدم منزلها
وفاة مواطن من العروب متأثراً بإصابته بفيروس كورونا
القدس المحلية
الشرطة تضبط مواد واشتال يشتبه أنها مخدرة في طوباس
بلدية نابلس تُنشئ وحدات معالجة مسبقة لمخلفات المصانع
نيابة غزة تحقق في بث فيديو أُغنية "هابطة تحث على الفجور"
منح حملة "الأمل" وسام التميز والعطاء الإنساني
صرف دفعة جديدة من تبرعات "عيلة واحدة" في غزة غداً
تحويل أسير من جنين للاعتقال الإداري
غزة: "الأوقاف" تشكل لجنة لمتابعة التجاوزات الشرعية ومتابعتها قانونياً
السفارة الفلسطينية بالقاهرة: على الطلبة الدارسين بالجامعات المصرية والمتواجدين خارجها ضرورة إرسال بياناتهم
الحياة الجديدة
تأسيس أول رابطة إماراتية ضد التطبيع: الاتفاق مع إسرائيل خيانة
الصحة: وفاة مواطن من العروب متأثراً بإصابته بفيروس كورونا
وكالة صفا
رئيس الموساد: تركيا أشد خطرًا على "إسرائيل" من إيران
مشعل: يجب تقديم نماذج ناجحة في كل معاركنا المختلفة
وفاة فلسطيني في السعودية بفيروس كورونا
الإعلان رسميًا عن أول رابطة إماراتية ضد التطبيع
بالصور "والا": 35 حريقًا بغلاف غزة بفعل البالونات
وفاة مواطنَين بفيروس كورونا في رام الله
الاحتلال يخطر بهدم منزلين في بيت لحم
الخضري: آثار خطيرة لمنع الاحتلال الوقود ومواد البناء عن غزة منذ 12 يومًا
"حماية" يطالب بتدخل دولي للسماح للصيادين بممارسة عملهم
الاحتلال يستدعي شابًا عقب مداهمة منزله ببيت لحم
وكالة الرأي الفلسطينية
النيابة العامة بغزة تحقق في واقعة بث أغنية هابطة
الاحتلال يجبر مواطنًا على هدم أساسات منزله في القدس
الصحة: 311 إصابة جديدة بـ"كورونا" و68 حالة تعافٍ
4 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام
فلسطين اليوم
اعلام الاحتلال: ابو العطا كان مرعبًا للمستوطنين وذكيًا جدًا في مناورة جيش الحرب
جيش الاحتلال: تفعيل صافرات الانذار في مستوطنات "غلاف غزة"
انتحار شاب في شمال غزة والشرطة تحقق
بالصور قوات الاحتلال تعتدي على حفل زفاف في الضفة
بالفيديو قوات الاحتلال تعتقل مواطن ونجله في القدس المحتلة
الاحتلال يخطر بهدم بنايتين سكنيتين شمال شرق بيت لحم
سما نيوز
اعلام اسرائيلي: السفير العمادي يصل غزة الثلاثاء المقبل..
كوشنر ومسؤولون أمريكيين يزورون إسرائيل ودول الخليجية بداية سبتمبر
الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف وسقوطه داخل حدود القطاع
بلدية نابلس تُنشئ وحدات معالجة مسبقة لمخلفات المصانع
الشرطة تضبط مواد واشتال يشتبه أنها مخدرة في طوباس
محافظ جنين يطلق فعالية "كوم حجار وباقة ازهار"
تحويل أسير من جنين للاعتقال الإداري
موقع اسرائيلي: الجميع ينتظر تحولاً هذه الليلة بقضية توقف إدخال الوقود الى قطاع غزة..!
عرب 48
الصحة الفلسطينيّة: 3 وفيات و311 إصابة جديدة بكورونا
اعتداءات وانتهاكات للمستوطنين في مسافر يطا ونابلس
51 عامًا على إحراق الأقصى.. "لا يزال بدائرة الخطر"
وكالة وفا
محافظ جنين يطلق فعالية "كوم حجار وباقة ازهار"
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حدث في مثل هذا اليوم
- 23 آب (أغسطس)
- 2002م استشهد قائد كتائب شهداء الأقصى في مدينة جنين الشهيد محمد حاتم العط (22معاماً) إثر اشتباكٍ مع قوات الاحتلال في المدينة .
- 2002م كتائب شهداء الأقصى تتبنّى عمليّة اقتحام مغتصبة "كفار داروم" قرب دير البلح ، و منفّذاها هما الشهيدان مدحت اليازجي (27 عاماً) من سكان بلدة بيت لاهيا و وافي الدسوقي (25 عاماً) من سكان مخيم المغازي ، و ادعى الاحتلال أن العمليّة أسفرت عن إصابة جنديّ صهيوني .
- 1929م انتفاضة البراق في فلسطين عندما قامت معركة عنيفة عند ممر البراق في القدس 20/8/1929 لم يتمكن البوليس من إنهائها إلا بمشقة شديدة، ولم يجد العرب إلا أن يجددوا هجماتهم على مجموعات يهودية مسلحة استمرت طوال يوم 23/8/1929 فخرج 107 من الفريقين وخسر اليهود 28 قتيلا وكانت المعركة تدور في شوارع القدس من ركن إلى ركن.
- 1903م انعقاد المؤتمر الصهيوني السادس في بال في الفترة من (23-28/8/1903) بحضور 592ممندوباً، وقد افتتح هرتزل المؤتمر بعد أن كان تشمبرلين رئيس وزراء بريطانياً، قد أبلغه رسمياً عن استعداد بريطانيا السماح بتوطين اليهود في أوغندا في 23/4/1903م
- 1917 م يهود أمريكيون وإنكليز ومستوطنون في فلسطين يتطوعون في القوات الملكية البريطانية ضمن حملة البنادق في الحرب العالمية الأولى.