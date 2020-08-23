عاش 116 عاما وتبدل كل شيء في 3 أيام.. وفاة أكبر معمر بالعالم

أعلنت عائلة المعمر فريدي بلوم، الذي ولد في الثامن من مايو 1904، حتى بلغ 116 عاما، وقد يكون الأكبر سنا في العالم، وفاته السبت، في جنوب أفريقيا.

وبحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، فإن أكبر رجل سنا في العالم حاليا هو البريطاني بوب ويتون البالغ 112 عاما، لكن وسائل إعلام جنوب أفريقيا وصفت فريدي بلوم بأنه الأكبر سنا في العالم بشكل "غير رسمي".

وقال فريدي بلوم، الذي ولد في الثامن من مايو 1904 لفرانس برس هذا العام إنه "عاش كل هذه المدة بفضل الله".

وأودت الإنفلونزا الإسبانية بعائلة بلوم بأكملها حينما كان لا يزال مراهقا، لكنه نجا من الوباء الذي ضرب العالم عام 2018.

وبعد نجاته ربّى أطفال زوجته جانيت الثلاثة، وكأنهم أطفاله، وبات جدا لخمسة أحفاد.

وقال المتحدث باسم العائلة أندريه نايدو لفرانس برس "قبل أسبوعين فقط، كان الجد لا يزال يقطع الحطب"، مضيفا "كان رجلا قويا يملؤه الكبرياء".

لكن في غضون 3 أيام، تحول "من رجل كبير البنية إلى شخص صغير"، وفق نايدو.

وتوفي بلوم، المولود في بلدة أديليد في محافظة كيب الشرقية في جنوب أفريقيا، في مستشفى تايغربرغ في الكاب.

وأكد نايدو أن وفاته "كانت طبيعية وغير مرتبطة بفيروس كورونا إطلاقا".