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أغرب شهادة في العالم! رجل يحصل على ماجستير في النينجا !

23 آب / أغسطس 2020 08:04

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أمضى جينيتشي ميتسوهاشي، 45 سنة، عامين في دراسة تاريخ وتقاليد وتقنيات القتال في النِينجا – العملاء السريون الغامضون لليابان الإقطاعية – في جامعة Mie في البلاد.

اشتُهر مقاتلو النِينجا بسريتهم ومستوياتهم العالية من المهارة القتالية، وكانوا أساتذة في التجسس والتخريب والاغتيال وحرب العصابات التي يعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر على الأقل. ومع ذلك، قال ميتسوهاشي إن النينجا هم أيضًا مزارعون مستقلون، وانتقل إلى مقاطعة إيغا الجبلية، على بعد 220 ميلًا من العاصمة اليابانية طوكيو، لفهم كيفية عيشهم بشكل أفضل.

وقال: “إيغا هي المنطقة التي كان يعيش فيها النينجا. لقد خلق مناخ هذه المنطقة طبيعة ملائمة للنينجا”.

يقوم ميتسوهاشي بزراعة الأرز والخضروات الخاصة به في إيغا، حيث يدير نزلًا محليًا. كما يقوم بتدريس فنون الدفاع عن النفس والنينجوتسو – فن النِينجا – في دوجو الخاص به.

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