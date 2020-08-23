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أسعار العملات مقابل الشيقل

23 آب / أغسطس 2020 08:18

رام الله - الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات لليوم الأحد، كما يأتي:

الدولار الامريكي:3.41 شيكل 

الدينار الاردني:4.79 شيكل 

اليورو الاوروبي:4.01 شيكل 

الجنيه المصري:0.21 شيكل 

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