أسعار العملات مقابل الشيقل

09:00صرف مساعدات "عيلة واحدة" لـصالح الأسر الفقيرة اليوم الأحد

09:19العمل تستقبل وفدًا من جمعية "أبراج المخابرات" التعاونية الإسكانية

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