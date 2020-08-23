أسعار العملات مقابل الشيقل

جاءت أسعار صرف العملات لليوم الأحد، كما يأتي:
الدولار الامريكي:3.41 شيكل
الدينار الاردني:4.79 شيكل
اليورو الاوروبي:4.01 شيكل
الجنيه المصري:0.21 شيكل
عاجل |
23 آب / أغسطس 2020 08:18
رام الله - الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات لليوم الأحد، كما يأتي:
الدولار الامريكي:3.41 شيكل
الدينار الاردني:4.79 شيكل
اليورو الاوروبي:4.01 شيكل
الجنيه المصري:0.21 شيكل
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