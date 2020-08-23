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إصابة مواطن واعتقال 6 خلال اقتحام الاحتلال مخيم الجلزون

23 آب / أغسطس 2020 08:31

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي:

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، شابا فلسطينيا واعتقلت ستة مواطنين خلال اقتحامها مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن شابا في العشرينات من العمر أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، جرى نقله لمستشفى رام الله، خلال اقتحام قوة كبيرة من الجنود المشاة المخيم، فيما شرعت بمداهمة منازل وتفتيشها والتحقيق مع ساكنيها.

وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة اندلعت مع عشرات الشبان، تخللها إطلاق الرصاص الحي والقنابل الغازية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة شبان هم: ناصر مراد صافي، وعلي سلطان العموري، وعمرو محمد السبع، ومحمد رائد المصري، ومحمد سائد المصري، وسلطان حامد، عقب اقتحام منازل ذويهم وتفتيشها.

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