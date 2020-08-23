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مجلس الأمن يعقد جلسة الثلاثاء لبحث آخر التطورات الفلسطينية

23 آب / أغسطس 2020 10:07

رام الله - الرأي

قال مندوب فلسطين لدى الامم المتحدة رياض منصور، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسته الشهرية في 24 آب/ أغسطس الجاري، وتتضمن مداخلة لمنسق الامم المتحدة لعملية التسوية نيكولاي ميلادينوف حول آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف منصور لإذاعة "صوت فلسطين" أن الجزء الثاني من المؤتمر الدولي السابع حول القدس، سيعقد في 27 أغسطس، وسيتحدث فيه وزير شؤون القدس فادي الهدمي.

وأوضح أن المؤتمر سيتناول الأوضاع في المدينة المحتلة، وإجراءات وسياسات الاحتلال الاسرائيلي ضدها وضد أهلها، كما سيتركز على أوضاع فئتي المرأة والشباب، وما يتعرضون له من ممارسات وانتهاكات.

وأشار إلى أن بعثة فلسطين، ترسل أسبوعيًا رسائل إلى مجلس الأمن تتعلق بالجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مبينًا أن الرسائل تتحول لوثائق رسمية من وثائق الأمم المتحدة، حيث يتم تراكم جمع المعلومات.

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