85 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.
وأفادت مصادر مقدسية، بأن 85 مستوطنا اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولاته استفزازية في باحاته.
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23 آب / أغسطس 2020 12:56
القدس المحتلة - الرأي
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.
وأفادت مصادر مقدسية، بأن 85 مستوطنا اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولاته استفزازية في باحاته.
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