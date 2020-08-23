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85 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

23 آب / أغسطس 2020 12:56

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن 85 مستوطنا اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولاته استفزازية في باحاته.

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