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سلطة جودة البيئة تحذر من سرقة الصخور والرمال من شاطئ قطاع غزة

23 آب / أغسطس 2020 02:43

سلطة جودة البيئة تحذر من سرقة الصخور والرمال من شاطئ قطاع غزة
سلطة جودة البيئة تحذر من سرقة الصخور والرمال من شاطئ قطاع غزة

غزة- الرأي

  حذرت سلطة جودة البيئة، من سرقة صخور ورمال وزفزف شاطئ قطاع غزة، الأمر الذي يعرض الشاطئ للانجراف الخطير، مما يؤدي إلى تقدم لمياه البحر بصورة متسارعة باتجاه اليابسة وشارع الرشيد خصوصاً في منطقة الشمال ومخيم الشاطئ ودير البلح ورفح.

 وقالت سلطة جودة البيئة في بيان لها اليوم الأحد، إن المشكلة متفاقمة وترتب عنها فقدان أجزاء واسعة من الشاطئ نتيجة تقدم مياه البحر تجاه اليابسة.وحيث أن للصخور والزفزف دور مهم في تثبيت التربة وحماية الشاطئ من التآكل والانجراف.
ونوهت إلى أن سلطة جودة  البيئة ستتابعالأمر من قبل الطواقم الفنية وضبط ومخالفة المعتدين واحالتهم إلى القضاء واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم. سلطة جودة البيئة 16/8/2020

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