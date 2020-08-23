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4 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام بسجون الاحتلال

23 آب / أغسطس 2020 03:58

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غزة- الرأي:

قال نادي الأسير اليوم الأحد، إن 4 أسرى في سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهم.

ولفت نادي الأسير في تقرير صدر عنه، أن أقدم الأسرى المضربين هو الأسير الأخرس وهو مضرب عن الطعام منذ 28 يومًا، والأسير محمد وهدان مضرب منذ 19 يومًا، والأسير موسى زهران مضرب منذ قرابة العشرة أيام، والأسير عبد الرحمن شعيبات منذ أربعة أيام.

وأوضح النادي أن الأسير الأخرس (49عامًا) هو من بلدة سيلة الظهر في جنين، معتقل منذ 27 تموز/ يوليو 2020، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، ويقبع اليوم في زنازين سجن "عوفر"، علمًا أنه يرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية، ووفقًا لزيارات المحامين فإن وضعه الصحي آخذ بالتدهور مع مرور الوقت.

فيما يواصل الأسير محمد وحيد وهدان من بلدة رنتيس في رام الله إضرابه رفضًا لاعتقاله التعسفي منذ 19 يومًا، وهو يقبع في زنازين معتقل "عوفر"، حيث جرى نقله إليه بعد أن اُحتجز لمدة في معتقل "حوارة".

أما الأسير موسى حسن زهران من بلدة دير أبو مشعل في رام الله، فيبلغ من العمر (53 عامًا) وقد جرى اعتقاله في السابع من تموز 2020، وجرى تحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه في سجون الاحتلال قرابة خمس سنوات بين أحكام واعتقال إداري، وهو متزوج وأب لاثنين من الأبناء، ويقبع في زنازين "عوفر".

ومن الأسرى المضربين عن الطعام أيضًا، الأسير عبد الرحمن شعيبات (30عامًا) من بيت ساحور، والمعتقل منذ الخامس من حزيران/ يونيو 2020، وجرى تحويله للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، علماً أنه قضى سابقًا 4 سنوات في سجون الاحتلال، وهو متزوج، ويقبع اليوم في زنازين سجن النقب.

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