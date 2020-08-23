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230 حالة وفاة بـ"كورونا" في صفوف الجالية الفلسطينية

23 آب / أغسطس 2020 09:41

وكالات-الرأي:

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الأحد، تسجيلها حالة وفاة جديدة، وإصابة 75 آخرين بفيروس كورونا في صفوف جاليتنا في العالم، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالفيروس الى 230 حالة، وعدد الإصابات الى 5077 إصابة، بينما ارتفعت حالات التعافي الى 1851 حالة.

وافادت سفارة دولة فلسطين في المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا هذا اليوم في صفوف الجالية للمواطن، فايز حسن أبو سمره (69 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية الى 71 حالة.

كما افاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية، بتسجيل 75 اصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في: دالاس، واوهايو، ونيوجرسي، وواشنطن، وفلوريدا، ليرتفع عدد الاصابات الى 2872 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة لهذا اليوم في صفوف الجالية ليبقى العدد 72 حالة.

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