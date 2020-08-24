علامات تدل على الإصابة بجرثومة المعدة

تسبب بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري والتي تسمى جرثومة المعدة التهابًا مزمنًا في جدار المعدة وعدم القدرة على تناول الطعام مما يؤثر على صحة الجسم، وقد يكون الإصابة بجرثومة المعدة نتيجة تناول الطعام والشراب الملوث، لذلك ينصح دائما بعدم تناول الطعام خارج المنزل والاهتمام بنظافته.

وحسب ما ذكره موقع medicinenet فإن هناك بعض العلامات التي تدل على الإصابة بجرثومة المعدة وهى (التجشؤ، الغثيان والقيء، وعدم ارتياح في البطن، الالتهابات الأكثر خطورة تسبب أعراض، آلام في البطن، الغثيان والقيء وقد يصل لتقؤ الدم، خروج براز داكن، التعب، انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، قلة الشهية، الإسهال، القرحة الهضمية، حرقة، رائحة الفم الكريهة.

ويشمل تشخيص عدوى الملوية البوابية اختبارات للأجسام المضادة في الدم، واختبار تنفس اليوريا، واختبارات لمضادات المضادات في البراز ، والخزعات بالمنظار.

وتضعف الالتهابات المزمنة مع هيليكوباكتر بيلوري الدفاعات الطبيعية للمعدة لذلك يحتاج معظم الأفراد الذين يعانون من الأعراض إلى العلاج لمنع تكون التقرح.

قد يكون من الصعب استئصال بكتيريا الملوية البوابية من المعدة بالمضادات الحيوية بسبب مقاومة المضادات الحيوية، وعادة ما يتم استخدام اثنين أو أكثر من المضادات الحيوية معا (نظام المعالجة) مع دواء مثبط مضخة البروتون (PPI) على سبيل المثال، أوميبرازول ،Zegerid أو إيسوميبرازول وصف H. بيلوري العلاج أو العلاج الثلاثي.

وبشكل عام، يجب علاج المرضى إذا كانوا مصابين بالبكتيريا الحلزونية البوابية ولديهم تقرحات، علاوة على ذلك فإن المرضى الذين يصابون بسرطان الغدد الليمفاوية MALT (نوع من السرطان ) في المعدة يعانون من تطور سرطان الغدد الليمفاوية إذا لم يتم علاج الحلزونية البوابية والقضاء عليها.