وكالة الرأي الفلسطينية أطعمة وعناصر غذائية يجب أن يتناولها طفلك.. اعرفي ما هي وكالة الرأي الفلسطينية نصائح للتخلص من حب الشباب دون ندوب فى البشرة وكالة الرأي الفلسطينية علامات تدل على الإصابة بجرثومة المعدة وكالة الرأي الفلسطينية 230 حالة وفاة بـ"كورونا" في صفوف الجالية الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة بغزة تواصل ترميم الكنيسة البيزنطية وكالة الرأي الفلسطينية وفاة فلسطيني من نابلس متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الهيئة: أسرى قسم 1 في سجن الدامون يعانون ظروفا صعبة وكالة الرأي الفلسطينية "حماية" يدين استمرار سياسة هدم منازل الفلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستدعي نائب أمين سر فتح بالقدس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية علماء فلسطين ينظمون وقفة استنكار للتطبيع الإماراتي
أخبار » الأسرة و المجتمع

علامات تدل على الإصابة بجرثومة المعدة

24 آب / أغسطس 2020 07:54

علامات تدل على الإصابة بجرثومة المعدة
علامات تدل على الإصابة بجرثومة المعدة

تسبب بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري والتي تسمى جرثومة المعدة التهابًا مزمنًا في جدار المعدة وعدم القدرة على تناول الطعام مما يؤثر على صحة الجسم، وقد يكون الإصابة بجرثومة المعدة نتيجة تناول الطعام والشراب الملوث، لذلك ينصح دائما بعدم تناول الطعام خارج المنزل والاهتمام بنظافته.

وحسب ما ذكره موقع medicinenet فإن هناك بعض العلامات التي تدل على الإصابة بجرثومة المعدة وهى (التجشؤ، الغثيان والقيء، وعدم ارتياح في البطن، الالتهابات الأكثر خطورة تسبب أعراض، آلام في البطن، الغثيان والقيء وقد يصل لتقؤ الدم، خروج براز داكن، التعب، انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، قلة الشهية، الإسهال، القرحة الهضمية، حرقة، رائحة الفم الكريهة.

ويشمل تشخيص عدوى الملوية البوابية اختبارات للأجسام المضادة في الدم، واختبار تنفس اليوريا، واختبارات لمضادات المضادات في البراز ، والخزعات بالمنظار.

وتضعف الالتهابات المزمنة مع هيليكوباكتر بيلوري الدفاعات الطبيعية للمعدة لذلك يحتاج معظم الأفراد الذين يعانون من الأعراض إلى العلاج لمنع تكون التقرح.

 

قد يكون من الصعب استئصال بكتيريا الملوية البوابية من المعدة بالمضادات الحيوية بسبب مقاومة المضادات الحيوية، وعادة ما يتم استخدام اثنين أو أكثر من المضادات الحيوية معا (نظام المعالجة) مع دواء مثبط مضخة البروتون (PPI) على سبيل المثال، أوميبرازول  ،Zegerid  أو إيسوميبرازول وصف H. بيلوري العلاج أو العلاج الثلاثي.

وبشكل عام، يجب علاج المرضى إذا كانوا مصابين بالبكتيريا الحلزونية البوابية ولديهم تقرحات، علاوة على ذلك فإن المرضى الذين يصابون بسرطان الغدد الليمفاوية MALT (نوع من السرطان ) في المعدة يعانون من تطور سرطان الغدد الليمفاوية إذا لم يتم علاج الحلزونية البوابية والقضاء عليها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (150) سلة خضار على عائلات مستورة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟