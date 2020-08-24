الاحتلال يقصف أرض زراعية ونقاط للضبط الميداني جنوب القطاع

غزة – الرأي:

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وطائراته الحربية، فجر اليوم الاثنين، أراضي زراعية ونقاط للضبط الميداني شرق خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال قصفت أرض زراعية في منطقة أبو هداف شرقي بلدة القرارة شرقي المدينة، تلاه قصف من قبل المدفعية لنقطة لقوات الضبط الميداني في منطقة "سريج" شرقاً.

كذلك قصفت مدفعية الاحتلال نقطتين للضبط الميداني، إحداهما شرقي بلدة الفخاري جنوبي شرقي المحافظة، وأخرى في منطقة كرم أبو معمر القريبة من موقع صوفا العسكري شمالي شرقي رفح.

ولم تسفر هجمات الاحتلال عن وقوع إصابات، سوى أضرار مادية جسيمة في المناطق التي تعرضت للقصف.