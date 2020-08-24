حماس: الاحتلال يتحمل مسؤولية التصعيد وإحكام الحصار

غزة – الرأي:

حمل المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استمرار التصعيد على قطاع غزة وإحكام الحصار ومنع دخول الوقود والبضائع ومستلزمات الحياة إلى سكانه.

وشدد في بيان وصل "الرأي" على أن ذلك جريمة ضد الإنسانية، وعدوان متواصل على شعبنا، يتحمل الاحتلال الإسرائيلي كل ما يترتب عليه من نتائج وتداعيات.

وقال: "إذا ظن الاحتلال بأن هذا الحصار سينال من عزيمة وإصرار شعبنا ومقاومته، وأنه سيحقق له أمنا فهو واهم وعليه مراجعة التاريخ وفهم معادلاته".

وطالب برهوم المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي ،وأصحاب القرار في المنطقة، بضرورة الخروج عن صمتهم والعمل على لجم العدوان الصهيوني وإنهاء حصار غزة.

وأكد أن غياب القرارات الرادعة للاحتلال، بل التغاضي عن جرائمه والتطبيع معه، هو السبب الرئيس في تماديه في جرائمه وانتهاكاته بحق شعبنا الفلسطيني.

وطالب برهوم السلطة الفلسطينية بالقيام بدورها وتحمل مسؤولياتها تجاه سكان غزة المحاصرين والعمل على دعمهم و تعزيز صمودهم وتوفير مستلزمات حياتهم في مواجهة الحصار والعدوان.

غزة – الرأي:

حمل المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استمرار التصعيد على قطاع غزة وإحكام الحصار ومنع دخول الوقود والبضائع ومستلزمات الحياة إلى سكانه.

وشدد في بيان وصل "الرأي" على أن ذلك جريمة ضد الإنسانية، وعدوان متواصل على شعبنا، يتحمل الاحتلال الإسرائيلي كل ما يترتب عليه من نتائج وتداعيات.

وقال: "إذا ظن الاحتلال بأن هذا الحصار سينال من عزيمة وإصرار شعبنا ومقاومته، وأنه سيحقق له أمنا فهو واهم وعليه مراجعة التاريخ وفهم معادلاته".

وطالب برهوم المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي ،وأصحاب القرار في المنطقة، بضرورة الخروج عن صمتهم والعمل على لجم العدوان الصهيوني وإنهاء حصار غزة.

وأكد أن غياب القرارات الرادعة للاحتلال، بل التغاضي عن جرائمه والتطبيع معه، هو السبب الرئيس في تماديه في جرائمه وانتهاكاته بحق شعبنا الفلسطيني.

وطالب برهوم السلطة الفلسطينية بالقيام بدورها وتحمل مسؤولياتها تجاه سكان غزة المحاصرين والعمل على دعمهم و تعزيز صمودهم وتوفير مستلزمات حياتهم في مواجهة الحصار والعدوان.