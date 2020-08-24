وكالة الرأي الفلسطينية عائلة تعثر على قطع ذهبية نادرة: قيمتها وسعرها خيالي وكالة الرأي الفلسطينية أول حكم محجبة في الدوري الإنجليزي وكالة الرأي الفلسطينية بكاء نيمار عقب خسارة دوري الأبطال وكالة الرأي الفلسطينية بايرن ميونخ يقهر سان جيرمان ويتوج بلقب دوري الأبطال وكالة الرأي الفلسطينية حماس: الاحتلال يتحمل مسؤولية التصعيد وإحكام الحصار وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مواطناً من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية هل الهواتف المزودة بشريحتى اتصال عملية؟ وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقصف أرض زراعية ونقاط للضبط الميداني جنوب القطاع وكالة الرأي الفلسطينية كيف تستخدم برنامج اكسيل وتفرق بين امتداداته المختلفة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس: الاحتلال يتحمل مسؤولية التصعيد وإحكام الحصار

24 آب / أغسطس 2020 08:33

غزة – الرأي:

حمل المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استمرار التصعيد على قطاع غزة وإحكام الحصار ومنع دخول الوقود والبضائع ومستلزمات الحياة إلى سكانه.

وشدد في بيان وصل "الرأي" على أن ذلك جريمة ضد الإنسانية، وعدوان متواصل على شعبنا، يتحمل الاحتلال الإسرائيلي كل ما يترتب عليه من نتائج  وتداعيات.

وقال: "إذا ظن الاحتلال  بأن هذا الحصار سينال من عزيمة وإصرار شعبنا ومقاومته، وأنه سيحقق له أمنا  فهو واهم وعليه مراجعة التاريخ وفهم معادلاته".

وطالب برهوم المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي ،وأصحاب القرار في المنطقة، بضرورة الخروج عن صمتهم والعمل على لجم العدوان الصهيوني وإنهاء حصار غزة.

وأكد أن غياب القرارات الرادعة للاحتلال، بل التغاضي عن جرائمه والتطبيع معه، هو السبب الرئيس في تماديه في جرائمه وانتهاكاته بحق شعبنا الفلسطيني.

وطالب برهوم السلطة الفلسطينية بالقيام بدورها وتحمل مسؤولياتها تجاه سكان غزة المحاصرين والعمل على دعمهم و تعزيز صمودهم وتوفير مستلزمات حياتهم في مواجهة الحصار والعدوان.

غزة – الرأي:

حمل المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استمرار التصعيد على قطاع غزة وإحكام الحصار ومنع دخول الوقود والبضائع ومستلزمات الحياة إلى سكانه.

وشدد في بيان وصل "الرأي" على أن ذلك جريمة ضد الإنسانية، وعدوان متواصل على شعبنا، يتحمل الاحتلال الإسرائيلي كل ما يترتب عليه من نتائج  وتداعيات.

وقال: "إذا ظن الاحتلال  بأن هذا الحصار سينال من عزيمة وإصرار شعبنا ومقاومته، وأنه سيحقق له أمنا  فهو واهم وعليه مراجعة التاريخ وفهم معادلاته".

وطالب برهوم المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي ،وأصحاب القرار في المنطقة، بضرورة الخروج عن صمتهم والعمل على لجم العدوان الصهيوني وإنهاء حصار غزة.

وأكد أن غياب القرارات الرادعة للاحتلال، بل التغاضي عن جرائمه والتطبيع معه، هو السبب الرئيس في تماديه في جرائمه وانتهاكاته بحق شعبنا الفلسطيني.

وطالب برهوم السلطة الفلسطينية بالقيام بدورها وتحمل مسؤولياتها تجاه سكان غزة المحاصرين والعمل على دعمهم و تعزيز صمودهم وتوفير مستلزمات حياتهم في مواجهة الحصار والعدوان.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (150) سلة خضار على عائلات مستورة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟