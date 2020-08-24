قصة طفلة ولدت بمرض نادر وتحتاج إلى 3 قلوب كي تعيش

ولدت الطفلة الجميلة روبي جون كوتر بمرض نادر للغاية يصعب معه الحفاظ على حياتها بشكل طبيعي حيث احتاجت الطفلة بعد ولادتها بفترة قصيرة إلى زراعة 3 قلوب على الأقل.

روبي تعاني من مرض نادر يصيب 1% فقط من الأطفال بعد الولادة، الأمر الذي تطلب إخضاعها لجراحة شاقة مؤلمة استمرت لأكثر من 10 ساعات بهدف زراعة أول قلب لها ولم يتوقع الأطباء وقتها نجاة الطفلة الصغيرة حيث لم يتجاوز عمرها بضعة أشهر كما أن حالتها كانت سيئة جداً وجسمها ضعيف.

روبي ولدت بقلب ضعيف جداً لا يمكنه إمداد أجهزة الجسم بالدم اللازم لتكمل حياتها بشكل طبيعي ووفقاً لحالة روبي فمن المتوقع أن تحتاج إلى 3 أو 4 عمليات زراعة قلب حتى تتمكن من أن تعيش حياة طبيعية وسعيدة مثل أي طفلة أخرى.

والهدف من عمليات زراعة القلب المتكررة التي سوف يُجريها الأطباء للطفلة روبي هو قصر عمر القلوب التي يتم التبرع بها، إلا أن حالة روبي أسوأ لأنها تعاني من مرض نادر للغاية.

في حين عبر والد روبي عن حالة الرعب التي مر بها بعد أن أخبره الاطباء بحالة ابنته الصحية وأن هناك احتمال كبير جداً بأن تفقد حياتها خلال أولى عمليات زراعة القلب بسبب الضعف العام في جسمها وصغر سنها.

وعلى الرغم من أن حمل والدة روبي كان طبيعي جداً ووضعت الطفلة بأمان إلا أنها في عمر 3 أشهر بدأت حالتها تتدهور بشكل كبير وكانت يدها وأقدامها باردة جداً وعندما ذهبت إلى المشفى اكتشف الأطباء أنها تعاني من اعتلال القلب التوسعي وهو مرض يمنع القلب من ضخ الدم بشكل طبيعي لمختلف أعضاء الجسم.

قبل عملية زراعة القلب خضعت روبي لجراحة قلب مفتوح لكن النتيجة كانت سيئة جداً لذلك قرر الأطباء إجراء زراعة قلب لها كل هذا وهي لم تتجاوز العام الأول من عمرها.

المشكلة الأكبر في حالة روبي هي إيجاد القلب الذي يتناسب مع حالتها ويحقق توافق في الأنسجة إلا أنها كانت محظوظة وعثر الأطباء لها على القلب الأول في الوقت المناسب إلا أن رحلة البحث عن قلب آخر مناسب لها لا تزال مستمرة.