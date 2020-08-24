النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2594) الاثنين24/8/2020

10:23تعليم شرق خان يونس يستقبل وفدًا من الحركة النسائية

10:41الزراعة تناقش التدريب عن بعد واستثمار الكوادر التدريبية الحكومية

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