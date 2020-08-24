النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2594) الاثنين24/8/2020
أخبار فلسطينية
- حماس تُحذّر إسرائيل من استمرار التصعيد وتشديد الحصار على غزة
- وفد من المجلس الأعلى للإبداع والتميز يلتقي السفير المغربي لدى دولة فلسطين
- استمرار تسجيل مئات الإصابات بـ”كورونا” في الضفة.. ولجان حكومية تبحث سبل انطلاق العام…
- »غزة: فشل جهود التهدئة يدفع القادة لمزيد من إجراءات الحذر
أخبار إسرائيلية
- تل أبيب تمحو جدارية تصور شابين يتلصصان على النساء أثناء تغيير ملابسهن
- نتنياهو: أوافق على مبادرة هاوزر لتسوية أزمة الميزانية
- استطلاع: الليكود يتصدر ونتنياهو الأنسب لرئاسة الحكومة
- الصحة الإسرائيلية: 10 وفيات بكورونا و398 حالة خطرة
- وسائل اعلام اسرائيلية تستعرض استعدادات الجيش الاسرائيلي على حدود قطاع غزة..
- تل أبيب تمحو جدارية تصور شابين يتلصصان على النساء أثناء تغيير ملابسهن
اخبار دولية
الأخبار العربية
- الجامعة العربية تواصل تجاهل طلب عقد اجتماع طارئ لرفض الاتفاق الإماراتي وتقرر جلسة…
- البرلمان العربي يندد باستخدام الحوثييـن المـدنييـن دروعـاً بشـريــة
- وفاة بكورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية ترفع الحصيلة لـ 230
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المغرب ترفض تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"
- »الأردن: 33 إصابة جديدة بـ"كورونا" وعزل 19 مبنى سكنياً في عمّان
- سيزور السودان والبحرين والإمارات.."بومبيو" يصل "إسرائيل" للقاء نتنياهو وجانتس وأشكنازي
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الصحف العربية
القدس العربي
- حماس تُحذّر إسرائيل من استمرار التصعيد وتشديد الحصار على غزة
- الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لـحركة حماس في قطاع غزة
- غزة.. تحذير من “نتائج كارثية” لاستمرار منع سلطات الاحتلال توريد الوقود
- شاب فلسطيني عالق في مطار أبو ظبي منذ 5 شهور.. لا يسمح له…
- قوات الاحتلال تشن اعتقالات تطال رجلا ونجله وتعتدي على والدة أسير والمستوطنون يواصلون…
- استمرار تسجيل مئات الإصابات بـ”كورونا” في الضفة.. ولجان حكومية تبحث سبل انطلاق العام…
- الجامعة العربية تواصل تجاهل طلب عقد اجتماع طارئ لرفض الاتفاق الإماراتي وتقرر جلسة…
- أربعة أسرى يواصلون معركة “الأمعاء الخاوية” لنيل حريتهم والفصائل تحمّل الاحتلال المسؤولية عن…
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الشرق الأوسط
الخليج الإماراتية
- سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية داخل لبنان
- البرلمان العربي يندد باستخدام الحوثييـن المـدنييـن دروعـاً بشـريــة
الاخبار اللبنانية
- تفاصيل دسمة عن تاريخ العلاقات: سفارة إسرائيلية في أبو ظبي منذ 2017!
- العدو يرفض مطالب المقاومة: غزة تستعدّ للمواجهة
الشروق المصرية
- تل أبيب تمحو جدارية تصور شابين يتلصصان على النساء أثناء تغيير ملابسهن
- الجيش الإسرائيلي يعلن شن هجمات انتقامية بقطاع غزة
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الغد الأردنية
- الاحتلال يقصف عدة مواقع جنوب غزة
- إضراب في إسرائيل لإدانة العنف ضد المرأة
الشرق القطرية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- الاحتلال يستهدف مواقع للمقاومة بقطاع غزة
- أكاديمي يؤكد على أهمية الدور التركي لمواجهة نفوذ الاحتلال في العالم
- لدفع عجلة التطبيع.. "بومبيو" إلى السودان الأسبوع الجاري
- "الوقائي" يعتقل الناشط نزار بنات لانتقاده فساده السلطة
- وفاة بكورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية ترفع الحصيلة لـ 230
- تسجيل وفاة جديدة لمواطن في نابلس بـ "كورونا"
- بالفيديو والصور رسالة مرئية جديدة من "حماس" لحكام الإمارات
القدس المحلية
- حماس: استمرار التصعيد وإحكام الحصار بغزة جريمة ضد الإنسانية
- ضابط إسرائيلي يكرر اعتداءاته ضد الفلسطينيين بحق المحتجين على نتنياهو
- مواجهات في الدهيشة واعتقال مواطنين أحدهما من المخيم والآخر من بيت فجار
- بومبيو يصل تل أبيب
الحياة الجديدة
- الاحتلال يستدعي نائب أمين سر حركة فتح بالقدس
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- الاحتلال يهدم منشآت وبركسات في العيسوية
- الاحتلال يجبر مواطنا على هدم أساسات منزله في سلوان
- الاحتلال يقصف مواقع في غزة
- وفد من المجلس الأعلى للإبداع والتميز يلتقي السفير المغربي لدى دولة فلسطين
- وفاة مواطن من نابلس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا
جريدة الأيام
- مصادر مطلعة ترجح نجاح الوساطة القطرية المرتقبة في استعادة حالة الهدوء
- »الأردن: 33 إصابة جديدة بـ"كورونا" وعزل 19 مبنى سكنياً في عمّان
- »وفاة مواطنة وإصابة ابنتها في حادث سير مروّع وسط القطاع
- »غزة: فشل جهود التهدئة يدفع القادة لمزيد من إجراءات الحذر
- »الصيادون يتحدون قرار الاحتلال حظر الصيد في غزة
- »22 أسيراً في "الدامون" يعانون أوضاعاً صعبة
- »كمامات شفافة تساعد الصم على التواصل
وكالة الراي
- حماس: الاحتلال يتحمل مسؤولية التصعيد وإحكام الحصار
- الاحتلال يعتقل مواطناً من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم
- الاحتلال يقصف أرض زراعية ونقاط للضبط الميداني جنوب القطاع
- 230 حالة وفاة بـ"كورونا" في صفوف الجالية الفلسطينية
- وفاة فلسطيني من نابلس متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا
- علماء فلسطين ينظمون وقفة استنكار للتطبيع الإماراتي
- الاحتلال يخطر بهدم بنايتين سكنيتين شمال شرق بيت لحم
- 4 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام بسجون الاحتلال
- الاحتلال يحتجز البضائع بمعبر "أبو سالم" ويمنع دخولها لغزة
وكالة صفا
- وفاة 812 ألفا وتعافي 16 مليون...إصابات كورونا في العالم تتخطى 23 مليونا ونصف
- الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة
- طائرات ومدفعية الاحتلال تقصف عدة مناطق جنوبي قطاع غزة
- الاحتلال يفرج عن أسير من جنين بعد اعتقال 3 سنوات
- انقطاع الكهرباء في سوريا جراء انفجار خط غاز
- المغرب ترفض تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"
سما نيوز
- الجيش الإسرائيلي يُعد بنك أهداف عميقة في قطاع غزة
- حماس من تحدد نغمة الحياة.. اسرائيل هيوم: بالونات غزة حولت حياة مستوطني الغلاف لجحيمٍ لا يطاق
- طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة
- وسائل اعلام اسرائيلية تستعرض استعدادات الجيش الاسرائيلي على حدود قطاع غزة..
- وليد العوض يتساءل: كيف لا يصل السولار لمحطة الكهرباء ويصل في نفس الوقت للمولدات؟
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فلسطين اليوم
- سيزور السودان والبحرين والإمارات.."بومبيو" يصل "إسرائيل" للقاء نتنياهو وجانتس وأشكنازي
- أزمة الكهرباء تشكل خطراً على حياة مرضى الكلى في قطاع غزة
- جيش الاحتلال يشن غارات جوية ومدفعية على قطاع غزة
- مصادر لـ"فلسطين اليوم": جهود الوساطة المصرية بين المقاومة والاحتلال لم تتوقف
- "وحدة برق" تكثف إطلاق البالونات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية
عرب 48
- غزة: تحذير من "نتائج كارثية" لاستمرار منع الاحتلال توريد الوقود
- كورونا: وفاة في نابلس وأخرى بالقدس وإصابة 172 مقدسيا بالفيروس
- شرطة الاحتلال تستدعي نائب أمين سر حركة فتح في القدس
- نتنياهو: أوافق على مبادرة هاوزر لتسوية أزمة الميزانية
- استطلاع: الليكود يتصدر ونتنياهو الأنسب لرئاسة الحكومة
- الصحة الإسرائيلية: 10 وفيات بكورونا و398 حالة خطرة
- الخلافات مستمرة: تأجيل التصويت بلجنة المالية بالكنيست على الميزانية
وكالة وفا
- مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جنوب الخليل
- سانا: انقطاع الكهرباء عن كامل سوريا جراء انفج ...
- الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من طولكرم
- المغرب: نرفض التطبيع مع إسرائيل والالتفاف على ..
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حدث في مثل هذا اليوم
24 آب (أغسطس)
- 2003م عملية اغتيال جبانة قامت بها المروحيات الإسرائيلية بقصف سيارة كان يوجد بها 4 من كتائب الشهيد عز الدين القسام ولكنهم فروا من السيارة وطاردته الطائرات الحاقدة ما أدى إلى استشهادهم.
- 1950 م انتهاء عملية إسرائيلية حملت اسم "السجادة السحرية" لاستجلاب خمسة وأربعين ألف يهودي يمني إلى فلسطين. قضى المئات منهم غرقاً في البحر وألقيت المسؤولية عن ذلك على زعامة الحركة الصهيونية.
- 1948م عملية نيكايون (التطهير) عندما قام لواء غفعاتي (التابع لقوات البالماخ الذراع العسكري لمنظمة الهاغاناة الصهيونية الإرهابية) بالاستيلاء على المنطقة الساحلية الواقعة غربي يبنة وشمال اسدود.
- 1935م المؤتمر الصهيوني التاسع عشر في لوزان والذي عقد في الفترة من (24/8-20/9/1935)، وقد امتاز بالمحاضرات العلمية الشاملة التي ألقاها عدد من زعماء الحركة الصهيونية. وتشكيل ائتلاف الأحزاب العمالية التي سيطرت على المنظمة الصهيونية، وأعادت انتخاب الدكتور حاييم وايزمن رئيساً للجنة التنفيذية، وسوكولوف رئيس شرف للمنظمة الصهيونية العالمية، والوكالة اليهودية الموسعة التي تضم عناصر يهودية غير صهيونية بروز بن غوريون الذي أعيد انتخابه في اللجنة التنفيذية.
- 1922م الفلسطينيون يعلنون رفضهم للانتداب البريطاني في مؤتمر عقد في مدينة نابلس.
- 1922م الفلسطينيون يعلنون رفضهم للانتداب البريطاني في مؤتمر عقد في مدينة نابلس