تعليم رفح يناقش قانون ولائحة مجالس أولياء الأمور

رفح- الرأي

اجتمع مدير التربية والتعليم أشرف عابدين، في مكتبه بثلة من أولياء الأمور، بحضور مدير الدائرة الإدارية سمير الحوراني ورئيس قسم الأنشطة التربوية زايد قشطة .

ورحب مدير التعليم ورئيس المجلس الأعلى لأولياء الأمور بالحضور، وتمنى عاماً سعيداً وموفقاً للطلبة خاصة في ظل أزمة فايروس كورونا والذين يبذلون قصار جهدهم للحد من خطورتها، وألا يمس أي طالب أي ضرر.

وتمنى عابدين التوفيق لمن سيبقى منهم في المجلس الجديد بعد أن يتم انتخابه في أوائل شهر سبتمبر، وأكد أن دور المجلس الأول هو حل المشكلات وليس تشخيصها فقط، وقال:" المجتمع المحلي حسب فلسفة الوزارة هو جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية وتذليل عقباتها خاصة في ظل الحصار الجائر المفروض على غزة الحبيبة .

بدوره أوضح قشطة محاور الاجتماع الرئيسي الذي أقيم بوزارة التعليم لمناقشة قانون ولائحة مجالس أولياء الأمور، حتى يكون الجميع على بينة، وقال إننا وبعد المناقشة مع المختصين والمعنيين سنرفع توصياتنا للوزارة حول اللائحة".

وأضاف :"أننا سنعوز للمدارس بالبدء بتشكيل مجالس أولياء الأمور المدرسية، وأن مدارس الإناث ستتكون مجالسها من السيدات، ومدارس الذكور ستتكون مجالسها من أولياء الأمور الذكور" .

وفي ختام اللقاء فتح مدير التعليم باب المداخلات للحضور وتمت المناقشة وكتابة التوصيات، ومنها اجتماع مفصل مع رئيس قسم الأنشطة يتم إطلاع المدير على نتائجه وإرساله للوزارة .