وزارة العمل تناقش حقوق العمل في ظل جائحة كورونا

غزة- الرأي

شاركت وزارة العمل، في ورشة نظّمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بعنوان :" التدخلات الرسمية لحماية حق العمل في ظل جائحة كورونا".

وحضر الورشة ممثل الوزارة م. ماهر أبو ريا مدير عام التشغيل، وممثل الهيئة أ. حازم هنية، ولفيف من ممثلي الاتحادات العمالية والقطاع الخاص ومنظّمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية.

وتحدث أبو ريا خلال كلمته حول أبرز تدخلات وزارة العمل للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا علي قطاع العمل.

وقال أبو ريا إن الوزارة قدّمت مساعدات نقدية بقيمة 1.5 مليون دولار بتمويل حكومي ومن مؤسسات صديقة مانحة، لتعزيز صمود العمّال في القطاعات المتضررة.

وأضاف:" كما تم تنفيذ 2000 عقد تشغيل مؤقت بتكلفة مالية 3.5 مليون دولار، لتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية في مواجهة الجائحة، ومؤسسات القطاع الخاص المتضررة منها".

وأشار إلى أن الوزارة نفذت عشرات الزيارات الميدانية ضمن حملات السلامة والصحة المهنية والتحقق من توفير أصحاب العمل وسائل الوقاية من فيروس كورونا ومدي التزام العمال بها.

وأوضح أبو ريا أن الوزارة عقدت دورات مهنية متخصصة في مراكز التدريب المهني لتأهيل الكوادر البشرية على مهارات صناعة وسائل الوقاية من الجائحة وسد الاحتياج من هذه الوسائل.

وفي ختام الورشة أوصت اللجنة بتعزيز دور وزارة العمل في توسيع نطاق التدخلات لتشمل تعزيز صمود كافة العمال المتضررين والقطاعات المتضررة.

كما أوصت بتعزيز دور الاتحادات العمالية للحشد والمناصرة في سبيل تدخل حكومي ودولي أوسع لصالح قطاع العمال.

ودعت لجهوزية تدخلات قوية ومؤثرة لوزارة العمل وكافة الشركاء لتعزيز صمود قطاعات العمل والتي من الممكن ان تتعطل بشكل كامل في حال اصابات داخل القطاع من هذا الفايروس ضمن خطة شاملة.