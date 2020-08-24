تعليم شمال غزة تختتم دورة تدريبية حول "العودة الآمنة للمدارس"

غزة- الرأي

اختتم قسم الصحة المدرسية بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، دورة تدريبية ضمن مشروع "العودة الآمنة للمدارس" للأذنة وضامني المقاصف المدرسية، بدعم من "اليونسيف"، ذلك في ضوء جائحة "كورونا".

وأوضح رئيس القسم أ. ميسرة عوكل أن الدورة استهدفت فئتين مهمتين من العاملين المدارس، وهما فئة الأذنة، وفئة ضامني المقاصف، حيث تم تنفيذ الدورة لكل فئة على حدة.

وأشار إلى أن الدورة التي استهدفت فئة الأذنة، تضمنت التعريف بإجراءات الوقاية والسلامة من فيروس "كورونا"، مع التأكيد على جملة من الإجراءات والضوابط التي تعزز من النظافة داخل أروقة المدرسة كافة، خاصة المرافق الصحية والغرف الصفية.

ولفت أ. عوكل إلى أنه تم تدريب الأذنة على التعاطي الآمن مع أدوات ومواد التنظيف ، لضمان سلامتهم وعدم تعرضهم لأي أذى.

أما بخصوص الدورة التي استهدفت ضامني المقاصف، فتضمنت الحديث عن الاجراءات الوقائية وطرق الوقاية والسلامة في المقاصف من حيث توفر الطفايات، وحقيبة الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى التركيز على أدوات الوقاية الشخصية أثناء الدوام وتحضير وجبات الطعام من خلال استخدام (الجونتي، والكمامات).

وأكد أ. عوكل على ضرورة أن يحضر كلٌ من ضامني المقاصف شهادة خلو من الأمراض، وشهادة حسن سير وسلوك للعام الدراسي 2020/2021.

كما تحدث عن قائمة من الأصناف التي يُمنع ابتياعها داخل المقاصف من أهمها، "الاندومي والسجائر والمشروبات الغازية"، لما لها من مضار صحية خطيرة على صحة الطلبة.

وثمّن أ. عوكل التزام المشاركين في الدورة، داعياً إياهم إلى التقيد والالتزام التام بما تضمنته من تعليمات، حفاظا على صحة وسلامة الطلبة والبيئة المدرسية.

يشار إلى أن من أشرف على التدريب في الدورة الخاصة بضامني المقاصف كل من أ. عوكل، ومشرفة الصحة المدرسية د. صباح أبو شرخ، فيما أشرف على التدريب في الدورة الخاصة بالأذنة، رئيس شعبة الخدمات أ. ياسر شلايل.