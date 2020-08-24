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وزارة السياحة والاثار تواصل العمل في مشروع ترميم الكنيسة البيزنطية

24 آب / أغسطس 2020 12:24

وزارة السياحة والاثار تواصل العمل في مشروع ترميم الكنيسة البيزنطية
وزارة السياحة والاثار تواصل العمل في مشروع ترميم الكنيسة البيزنطية

غزة- الرأي

واصلت وزارة السياحة والاثار المرحلة الثانية من المشروع الخاص بالحفاظ على موقع الكنيسة البيزنطية  شمال قطاع غزة ، بعد ان انتهت من المرحلة الاولى .


وأوضح الوزارة في بيان لها صباح الاثنين، أن المرحلة الثانية تشمل عمليات تنقيب وحفر مجسات لاكتشاف لقى أثرية في المكان كونه يعتبر احد اهم الاماكن الأثرية في قطاع غزة .


كانت الوزارة انتهت من المرحلة الاولى للمشروع بالتعاون مع مؤسسة الإغاثة الاولية الدولية بتكلفه تقديرية بلغت حوالى 600 الف دولار ، تم خلالها  إعادة تأهيل مبنى الاستقبال ومدخل الحديقة ، وإنشاء مبنى لحماية أرضيات الفسيفساء في الكنيسة و ترميم الفسيفساء الموجودة على ارضية الكنيسة ، وكذلك إعادة تأهيل بئر الماء الاثرى .


وأكدت الوزارة أنها ماضيه في مشروع الحفاظ على المقدرات الاثرية والتاريخية وحماية المواقع الاثرية في قطاع غزة واستجلاب مشاريع ترميم وتطوير لها بهدف حمايتها وجعلها قبلة للزوار ليتعرفوا على الموروث الثقافي والارث الحضاري لفلسطين .

af57dc9d-9a43-4010-9420-641719f4af3e وزارة السياحة والاثار تواصل العمل في مشروع ترميم الكنيسة البيزنطية
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