الصحة: الطبيب "أبو هاشم" يشارك للمرة الثالثة في مراكز الحجر الصحي

غزة- الرأي

أكد د.هاشم أبو هاشم مدير مركز هالة الشوا، أن الكوادر الطبية في مراكز الحجر الصحي تعمل بجهد متواصل لا تعرف اليأس لمواجهة فيروس كورونا .

وقال د. هاشم (58عام) ويعمل الآن مديراَ لطاقم الطبي في مركز مسقط للحجر الصحي شمال قطاع غزة ” اليوم بكل عزيمة وإصرار أخوض التجربة الثالثة لأكون في مقدمة الكوادر الطبية المشاركة في مراكز الحجر الصحي تعزيزاً لواجبي المهني والاخلاقي وحبي لأبناء شعبي والحفاظ على سلامتهم “.

واوضح أن الطواقم الطبية الى جانب عملهم، والمخاطر المحدقة بهم يتولون عدة أدوار في آن واحد للمستضافين في مراكز الحجر من تقديم الدعم النفسي لهم والتخفيف من الاجواء الضاغطة عليهم باعتبارها المرحلة الاهم في علاج المرضى الذين يبلغ عددهم 41 مريض مستضاف معظمهم من مرضى السرطان و5 أطفال عمليات قلب مفتوح ممن هم بحاجة الى رعاية وعناية تامة .