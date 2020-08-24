رابطة علماء فلسطين تفتتح مخيماً شرعاً تحت شعار" على بصيرة"

غزة- الرأي

افتتحت الدائرة العلمية برابطة علماء فلسطين المخيم الشرعي ( على بصيرة ) بمشاركة قرابة 200 طالب علم، وذلك في المسجد العمري الكبير بمدينة غزة.

وشارك في حفل الافتتاح د. مروان أبو راس رئيس رابطة علماء فلسطين، ود. محمد سالم رئيس الدائرة العلمية، وأ. عبد الله البطش مدير الرابطة.

ورحب د. مروان أبو راس في كلمته بطلبة العلم، وعبر عن سعادته للإقبال الكبير على التسجيل في هذا المخيم، وأكد أن هذا الإقبال يدل على حرص أبناء شعبنا على تعلم العلوم الشرعية بشكل متواصل، ومواكبة كافة الوسائل للارتقاء بمعارفهم الدينية.

ونوه إلى أن رابطة علماء فلسطين تسعى جاهدة لنشر العلوم الصحيحة لديننا الحنيف من خلال دوائرها المتعددة، حتى يتعلم الناس أمور دينهم على بصيرة.

بدوره أشار د. محمد سالم إلى أن مخيم على بصيرة يتناول موضوعات في علوم القرآن الكريم والحديث والفقه وأصوله والعقيدة والتاريخ الإسلامي والتنمية البشرية.

ونوه بأنه تم التنسيق مع نخبة متميزة من العلماء ليحاضروا في هذا المخيم، لتحقيق أكبر قدر ممكن من علمهم وأدائهم وخبرتهم.

وقال تسعى الدائرة العلمية بالرابطة لتنظيم هذه الأنشطة في كافة محافظات قطاع غزة خلال الفترة المقبلة لتعم الفائدة.

يذكر أن مخيم "على بصيرة " بدأ يوم الأحد 23/8/2020 وسينتهي يوم الأحد 30/8/2020.