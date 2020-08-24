بدران يثمن موقف المغرب الرافض للتطبيع

وكالات-الرأي:

أعرب عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران عن تقديره لموقف د. سعد الدين العثماني رئيس الوزراء المغربي الرافض بشكل قاطع لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال.

وقال بدران اليوم الإثنين: "نحن كفلسطينيين وكحركة حماس ننظر إليه بكل الاحترام والشكر، خاصة أنه يأتي في ظل الانهيار المعيب لبعض الأنظمة العربية التي تهرول نحو الاحتلال".

وأكد أن شعبنا الفلسطيني لن ينسى هذه المواقف الإيجابية الصادقة والداعمة للقضية الفلسطينية، مبينًا أن عمقنا العربي والإسلامي يبقى أحد أهم عوامل القوة في مواجهتنا للاحتلال ومخططاته الإجرامية.