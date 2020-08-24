الاحتلال يخطر عددا من المزارعين بوقف عملهم في الخليل

الضفة المحتلة-الرأي:

أخطرت سلطات الاحتلال، اليوم الاثنين، عددا من المواطنين بوقف العمل في أراضيهم بقرية بيرين في الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية "راتب جبور"، "إن قوات الاحتلال داهمت قرية بيرين، وأخطرت المواطنين أكرم جبرين أبو داود، وحربي وإسماعيل وعمران برقان، وفوزي أبو رموز، بوقف العمل في أراضيهم".

وناشد الجبور الجهات المعنية التدخل الفوري والعاجل لمساعدة سكان قرية بيرين ومساندتهم للدفاع عن أراضيهم التي هي مصدر رزقهم وقوتهم اليومي، منوها إلى أن قوات الاحتلال تهدف بممارساتها إلى تهجير السكان الأصليين من أراضيهم للاستيلاء عليها لصالح توسيع المستوطنات.