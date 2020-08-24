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111مستوطنا يقتحمون ساحات الأقصى

24 آب / أغسطس 2020 04:14

الضفة المحتلة-الرأي:

اقتحم 111 مستوطنا، اليوم الاثنين، ساحات المسجد الأقصى، في الفترتين الصباحية وبعد الظهر .

وذكرت دائرة الاوقاف الإسلامية، أن 82 مستوطنا، و20 طالبا يهوديا، و9 عناصر من الشرطة اقتحموا ساحات المسجد وتجولوا بحماية شرطة الاحتلال في باحات المسجد .

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