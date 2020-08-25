الاقتصاد تحذر التجار من احتكار السلع

غزة- الرأي

أكدت وزارة الإقتصاد الوطني بغزة، في بيان مقتضب مساء امس الاثنين، أن المخزون السلعي والتمويني للمواد الغذائية والبضائع متوفر ولعدة أشهر، كما أن السلع والمواد الغذائية متوفرة في الاسواق والمحلات التجارية.

ودعت وزارة الاقتصاد المواطنين لعدم التهافت على المحلات.

كما طالبت أصحاب المحلات والتجار الى عدم احتكار السلع او استغلال المواطنين.

وجددت وزارة الاقتصاد تاكيدها أن طواقم التفتيش تعمل على متابعة كافة المحلات و"المولات" من أجل توفير السلع للمواطنين.

كما دعت المواطنين للإبلاغ عن اي حالات استغلال او احتكار عبر الرقم المجاني للوزارة 1800112233

وكان قد اعلن مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة، مساء امس، حالة الطوارئ في قطاع غزة، بعد اكتشاف حالات كورونا داخل القطاعأ ما استدعى لفرض حظر تجوال تام على جميع محافظات قطاع غزة لمدة 48 ساعة .