وكالة الرأي الفلسطينية قيادة الشرطة تشارك في احتفالات تخريج طلبة الجامعة الإسلامية وكالة الرأي الفلسطينية اعتقال 3 شبان من طولكرم واختطاف آخر من جنين وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنفذ جولات على أصحاب المشاتل ومزارعين الخضار وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تجري جولات رقابية على الفقاسات ومزارع الدواجن بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية البستنه الشجرية بالزراعة تقوم بجولة إرشادية لمزارعي الزيتون بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية صور: الاحتلال يهدم منزلا مقدسيا في سلوان وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2595) االثلاثاء 25/8/2020 وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات اليوم وكالة الرأي الفلسطينية سرايا القدس تعلن استشهاد 4 من عناصرها في الشجاعية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقصف مواقع متفرقة بغزة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

مطمئنة بتوفر السلع التموينية والغذائية

الاقتصاد تحذر التجار من احتكار السلع

25 آب / أغسطس 2020 07:18

الاقتصاد تطالب التجار إلى عدم احتكار السلعصورة من الارشيف
الاقتصاد تطالب التجار إلى عدم احتكار السلعصورة من الارشيف

غزة- الرأي

أكدت وزارة الإقتصاد الوطني بغزة، في بيان مقتضب مساء امس الاثنين، أن  المخزون السلعي والتمويني للمواد الغذائية والبضائع متوفر ولعدة أشهر، كما أن السلع والمواد الغذائية متوفرة في الاسواق والمحلات التجارية.

ودعت وزارة الاقتصاد المواطنين لعدم  التهافت على المحلات.

كما طالبت أصحاب المحلات والتجار الى عدم احتكار السلع او استغلال المواطنين.

وجددت وزارة الاقتصاد تاكيدها أن  طواقم التفتيش تعمل على متابعة كافة المحلات و"المولات" من أجل توفير السلع للمواطنين.

كما دعت  المواطنين للإبلاغ عن اي حالات استغلال او احتكار عبر الرقم المجاني للوزارة 1800112233

وكان قد اعلن مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة، مساء امس،  حالة الطوارئ في قطاع غزة،  بعد اكتشاف حالات كورونا داخل القطاعأ ما استدعى لفرض حظر تجوال تام على جميع محافظات قطاع غزة لمدة 48 ساعة .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تفتتح مخيماً شرعاً تحت شعار" على بصيرة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟