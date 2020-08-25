وكالة الرأي الفلسطينية قيادة الشرطة تشارك في احتفالات تخريج طلبة الجامعة الإسلامية وكالة الرأي الفلسطينية اعتقال 3 شبان من طولكرم واختطاف آخر من جنين وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنفذ جولات على أصحاب المشاتل ومزارعين الخضار وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تجري جولات رقابية على الفقاسات ومزارع الدواجن بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية البستنه الشجرية بالزراعة تقوم بجولة إرشادية لمزارعي الزيتون بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية صور: الاحتلال يهدم منزلا مقدسيا في سلوان وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2595) االثلاثاء 25/8/2020 وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات اليوم وكالة الرأي الفلسطينية سرايا القدس تعلن استشهاد 4 من عناصرها في الشجاعية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقصف مواقع متفرقة بغزة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

السياحة تغلق الاماكن الاثرية والمنشات السياحية تطبيقاً لقرار الطوارئ

25 آب / أغسطس 2020 09:29

1
1

غزة-الرأي

 قامت وزارة السياحة والاثار بالتعاون مع مباحث السياحة بعمل جولات تفقدية على المنشآت السياحية للتأكد من التزامها بالقرار وذلك تنفيذاً للقرار الحكومي وتعليمات لجنة الطوارئ؛ بخصوص فرض حظر التجوال لمدة ٤٨ساعة بسبب اكتشاف حالات مصابة بالكورونا خارج الحجر ، .

وقالت الوزارة في بيان وصل " الرأي" ان طواقمها قامت منذ مساء امس بإخلاء كافة الشاليهات من النزلاء الذين كانوا يتواجدون فيها خلال الفترة المسائية .

كذلك قامت بإخلاء جميع الاستراحات من المواطنين، وابلغت اصحابها بضرورة الالتزام والاغلاق وعدم استقبلا اياً من المواطنين تحت طائل المسئولية ، كذلك تم اخلاء جميع المقاهي والمطاعم، و ابلاغ جميع المنشآت السياحية بقرار الاغلاق حتى اشعار أخر.

كذلك اصدرت الوزارة قرار بإغلاق كافة الاماكن الاثرية امام استقبال الزوار من القطاع سوءا افراد او جماعات او مؤسسات ، كما اوقفت العمل في المشاريع التطويرية والتنقيب التي كانت تجرى في موقعي القديس هيلارريون في المنطقة الوسطى ، والكنيسة البيزنطية في شمال القطاع ، وذلك حفاظاً على ابناء شعبنا ومنع تفشى الفيروس بشكل أكبر .

واضافت الوزارة انها تعمل الوزارة منذ اللحظة الاولى لإعلان حالة الطوارئ على القيام بواجبها ومسئولياتها تجاه شعبنا بما يصب في المصلحة العامة .

1 1
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تفتتح مخيماً شرعاً تحت شعار" على بصيرة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟