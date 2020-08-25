السياحة تغلق الاماكن الاثرية والمنشات السياحية تطبيقاً لقرار الطوارئ

غزة-الرأي

قامت وزارة السياحة والاثار بالتعاون مع مباحث السياحة بعمل جولات تفقدية على المنشآت السياحية للتأكد من التزامها بالقرار وذلك تنفيذاً للقرار الحكومي وتعليمات لجنة الطوارئ؛ بخصوص فرض حظر التجوال لمدة ٤٨ساعة بسبب اكتشاف حالات مصابة بالكورونا خارج الحجر ، .

وقالت الوزارة في بيان وصل " الرأي" ان طواقمها قامت منذ مساء امس بإخلاء كافة الشاليهات من النزلاء الذين كانوا يتواجدون فيها خلال الفترة المسائية .

كذلك قامت بإخلاء جميع الاستراحات من المواطنين، وابلغت اصحابها بضرورة الالتزام والاغلاق وعدم استقبلا اياً من المواطنين تحت طائل المسئولية ، كذلك تم اخلاء جميع المقاهي والمطاعم، و ابلاغ جميع المنشآت السياحية بقرار الاغلاق حتى اشعار أخر.

كذلك اصدرت الوزارة قرار بإغلاق كافة الاماكن الاثرية امام استقبال الزوار من القطاع سوءا افراد او جماعات او مؤسسات ، كما اوقفت العمل في المشاريع التطويرية والتنقيب التي كانت تجرى في موقعي القديس هيلارريون في المنطقة الوسطى ، والكنيسة البيزنطية في شمال القطاع ، وذلك حفاظاً على ابناء شعبنا ومنع تفشى الفيروس بشكل أكبر .

واضافت الوزارة انها تعمل الوزارة منذ اللحظة الاولى لإعلان حالة الطوارئ على القيام بواجبها ومسئولياتها تجاه شعبنا بما يصب في المصلحة العامة .