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صور: سريان حظر التجوال في قطاع غزة

25 آب / أغسطس 2020 10:22

photo_٢٠٢٠-٠٨-٢٥_١٠-١٥-٠٤
photo_٢٠٢٠-٠٨-٢٥_١٠-١٥-٠٤

غزة- الرأي:


شهدت شوارع وأحياء قطاع غزة صباح اليوم، حالة حظر التجوال الكامل بعد قرار الأجهزة الحكومية فرض الحظر في أعقاب تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا بمخيم المغازي وسط قطاع غزة

وذكر مراسلنا أن الشوارع تبدو خالية بشكل شبه تام، لاسيما بعد إغلاق كافة المرافق والمؤسسات الحكومية والخاصة. 

وانتشرت أجهزة الأمن بكافة المفترقات للحد من الحركة والاختلاط، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة فيروس كورونا.

وأعلن مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في غزة مساء أمس عن فرض حظر التجوال التام على كافة محافظات القطاع.

وأهاب مركز الإعلام والمعلومات الحكومي بالمواطنين عدم مغادرة منازلهم طيلة 48 ساعة المذكورة، ولحين صدور توجيهات جديدة بالخصوص حفاظا على سلامتكم وصحة المجتمع.

وطالب الجميع باتخاذ أقصى درجات الحذر واتباع درجات السلامة والتقيد بما يصدر عن الجهات الحكومية المختصة فقط.

ودعا المواطنين ممن يشتبه بأعراض تنفسية حادة أو فقدان مستجد لحاستي الشم والتذوق التواصل على الأرقام المجانية 103 لوزارة الصحة أو 109 لوزارة الداخلية.

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