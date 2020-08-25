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الصحة بغزة: إصابة جديدة بكورونا داخل الحجر الصحي

25 آب / أغسطس 2020 11:26

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة داخل مراكز الحجر الصحي.

وكانت الوزارة أعلنت مساء أمس عن تسجيل 4 إصابات بالفيروس خارج مراكز الحجر لأربعة أفراد من عائلة واحدة وسط القطاع.

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