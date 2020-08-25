الصحة بغزة: إصابة جديدة بكورونا داخل الحجر الصحي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة داخل مراكز الحجر الصحي.
وكانت الوزارة أعلنت مساء أمس عن تسجيل 4 إصابات بالفيروس خارج مراكز الحجر لأربعة أفراد من عائلة واحدة وسط القطاع.
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25 آب / أغسطس 2020 11:26
11:26الصحة بغزة: إصابة جديدة بكورونا داخل الحجر الصحي
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