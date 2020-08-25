القدرة: 41 حالة نشطة بـ"كورونا" في غزة

غزة - الرأي

أعلن الدكتور اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أن عدد الاصابات النشطة المتواجدة في مستشفى العزل في قطاع غزة بلغت 41 حالة بعد تسجيل أربع إصابات من منطقة المغازي واصابة أُعلن عنها صباحاً من داخل الحجر لأحد العائدين عبر معبر رفح.

وبين القدرة خلال تصريحات لاذاعة القدس اليوم الثلاثاء، أن الإصابات الأربعة التي أعلن عنها بالامس هي الاولى التي يتم تسجيلها داخل قطاع غزة بين المواطنين ، وان وزارة الصحة ومنذ اللحظة الاولى وهي تقوم بواجبها في تتبع خارطة المخالطين ، مؤكداً ان الوزارة لم تسجيل اي إصابات جديدة من خارطة المخالطين المصابين في المغازي.

وبين ان وزارة الصحة وباقي المؤسسات الحكومة تعمل ضمن لجنة خلية ازمة ومعقدة ، وأن الوزراة ومنذ اليوم الاول لتفشي الفيروس في كافة دول الجوار وهي تحذر من وصول الفيروس للقطاع وتطالب المواطنين بالحذر الوقاية.