وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم منزلين في المنية جنوب شرق بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية مركز حقوقي يحذر من انهيار القطاع الصحي في غزة وكالة الرأي الفلسطينية القدرة: 41 حالة نشطة بـ"كورونا" في غزة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تؤكد استمراريتها في تقديم الخدمات لمراكز الحجر الصحي وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: إصابة جديدة بكورونا داخل الحجر الصحي وكالة الرأي الفلسطينية صور: سريان حظر التجوال في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تغلق الاماكن الاثرية والمنشات السياحية تطبيقاً لقرار الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية السراج يشارك فى امسية شعرية بعنوان " أقمار في سماء الوطن " وكالة الرأي الفلسطينية الزهار يدعو لتشكيل موقف موحد ضد "صفقة العار" وتجريم التطبيع دوليًا وكالة الرأي الفلسطينية قيادة الشرطة تشارك في احتفالات تخريج طلبة الجامعة الإسلامية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يخطر بهدم منزلين في المنية جنوب شرق بيت لحم

25 آب / أغسطس 2020 04:13

الضفة المحتلة-الرأي:

أخطرت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بهدم منزلين لشقيقين في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم.

وافاد رئيس مجلس قروي المنية "زايد كوازبة"، أن قوات الاحتلال اخطرت الشقيقين يوسف وشادي موسى جبارين بهدم منزليهما المأهولين منذ ست سنوات، والبالغ مساحة كل منهما نحو ٢٠٠ متر مربع، بالهدم، بحجة عدم الترخيص.

واشار كوازبة إلى أن القرية تتعرض على مدار الأشهر الماضية الى هجمة استيطانية، كان آخرها تسليم اخطارات اسرائيلية بوقف البناء لمنزلين قيد الانشاء.

وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت، اليوم، بتجريف شارع فرعي في قرية كيسان شرق بيت لحم، تمهيدا لإغلاقه.

وفا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تفتتح مخيماً شرعاً تحت شعار" على بصيرة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟