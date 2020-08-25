أبو الريش يجتمع بلجنة الطوارئ لبحث مستجدات الحالة الوبائية في القطاع

غزة- الرأي:

بحثت لجنة الطوارئ الحكومية في اجتماع لها صباح اليوم ، مستجدات الحالة الوبائية في قطاع غزة عقب تسجيل 4 اصابات بفايروس كورونا في مخيم المغازي ومن خارج مراكز الحجر الصحي.

وقال وكيل وزارة الصحة د. يوسف ابو الريش، "إن الوزارة استكملت وعلى الفور تفعيل العمل بالخطة D ضمن الخطة الصحية لمواجهة جائحة كورونا ، وبالتنسيق الكامل والمباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في عزل المنطقة التي تم تسجيل فيها الاصابات وتتبع الخارطة الوبائية للحالات وعزل حالات المخالطة والاشتباه.

وأكد أبو الريش على أن جملة من الاجراءات الصحية الوقائية تم تفعيلها في اطار العمل وفق المستجدات منها وقف العمليات المجدولة ويستثنى منها الطارئة فقط ، ومنع زيارة المرضى المنومين في الاقسام، والسماح لمرافق واحد فقط مع كل مريض منوم، اضافة الى ايقاف العمل بالعيادات الخارجية.

كما ودعا أبو الريش المواطنين الى الالتزام الكامل بكافة ارشادات الوقاية والسلامة الشخصية والمجتمعية ، و اهمية دور الفرد ووعيه لتخطي هذه المرحلة وتجنيب قطاع غزة مرحلة الخطر .



كما وتم عرض تقارير عمل اللجان الصحية والفرق التنسيقية المشتركة واجراءاتها خلال الساعات الماضية .



