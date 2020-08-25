الصحة تدعو لتوخي الدقة في نقل أخبار المتعلقة بـ"كورونا"

غزة- الرأي:

دعا مدير عام "ديوان الوزيرفي وزارة الصحة" بغزة، أشرف أبو مهادي كافة المواطنين الاتصال على الرقم المجاني (103) الخاص بقسم الاستجابة السريعة في وزارة الصحة للاستفسار أو الإبلاغ عن أي تطورات صحية بخصوص فيروس "كورونا".

وأكد أن الطواقم العاملة في قسم الاستجابة السريعة تعمل على مدار الساعة وجاهزة لتلقي اي سؤال واستفسار بالتعاون مع فريق الطب الوقائي لمساعدتهم حال الاتصال على الرقم المجاني 103.

وشدد أبو مهادي على جميع المواطنين بتوخي الحذر والدقة في نقل الاخبار المتعلقة بفايروس كورونا والا يستجيبوا مطلقاً للشائعات والاعتماد على المعلومات الموثوقة والرسمية الصادرة من خلال وزارة الصحة .