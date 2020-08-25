القدرة: لم نغفل سيناريو اكتشاف حالات داخل غزة

غزة- الرأي:

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، "لقد عملنا على محاربة الوباء وتأخير دخوله إلى قطاع غزة بكافة السبل ولم نغفل لحظة واحدة أننا سنواجه سيناريو اكتشاف حالات داخل قطاع غزة".

وأكد القدرة، أن وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية اتخذت إجراءات مشددة منذ بداية جائحة كورونا وأعدت خطة واضحة للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة.

وتابع، "ضاعفنا جهدنا وتدريباتنا واجرينا المناورات سلفاً للتعامل مع كافة السيناريوهات لذا تعاملنا مع الحدث وفق الخطة المعتمدة دون ارباك".

وأشار القدرة إلى أن التواصل المستمر مع مستشفيات الوطن وفر المعلومات حول تسجيل اصابة السيدة في مستشفى المقاصد والبدء فوراً باجراءات مشددة مع العائلة والمجموعة الاولى من المخالطين واكتشاف 4 إصابات من بينهم في منطقة المغازي.

وأوضح أن الطواقم الطبية المختصة لازالت تجري التقصي الوبائي للتعرف على مصدر الاصابات وحجم المخالطين، مشيرًا إلى أن المختبر المركزي يعمل على مدار الساعة لاتمام فحص العينات المخبرية من المخالطين وحالات الاشتباه وسيعطي تصور أدق على الحالة الوبائية في القطاع.

وأضاف القدرة، "إن قطاع غزة دخل مرحلة جديدة هي الاخطر منذ بداية الجائحة ونهيب بالمواطنين الحيطة والحذر والالتزام التام باجراءات الوقاية دون تراخي فالجميع على مستوى واحد في المسئولية من أجل سلامته وسلامة المجتمع".

وأردف، "بدأنا العمل بخطة الطوارئ في كافة مرافق القطاع الصحي ووقف العمليات المجدولة والعيادات الخارجية ومراكز الرعاية الاولية".

وأكد القدرة أن تم اصدار قرار بمنع زيارة المرضى في المستشفيات وعدم وجود اكثر من مرافق واحد مع كل مريض منوم في الاقسام الداخلية وعدم التوجه لاقسام الطوارئ الا للحالات الطارئة فقط.

وجدد التأكيد على أن لجان الطوارئ الصحية والحكومية ولجان المحافظات في حال انعقاد دائم على مدار الساعة لمتابعة التطورات والاجراءات لمواجهة الجائحة.

ولفت إلى أن كافة المؤسسات الصحية الاهلية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين شركاء في الخطة الصحية لمواجهة الجائحة ويوجد تنسيق عالى المستوى لترتيب وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

وختم القدرة قائلًا،"وفرنا فريق من الطب الوقائي لتلقي اتصالات الجمهور على مدار الساعة عبر الرقم المجاني 103 لوزارة الصحة والرد على استفساراتهم وتدوين أي معلومات تتعلق بمخالطين الى جانب تفعيل خدمة واتساب مباشر على الرقم 00970599503103".