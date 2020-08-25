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الزراعة تُفعل خطة الطوارئ المعدة مسبقًا لمواجهة كورونا

25 آب / أغسطس 2020 08:09

شعار وزارة الزراعة
شعار وزارة الزراعة

غزة- الرأي:

فعلت وزارة الزراعة الفلسطينية، خطة الطوارئ المعدة مسبقا، والتي تتعامل مع إغلاق الأسواق، في حال انتشار مرض كورونا في قطاع غزة، وتأتي خطة الزراعة، للمحافظة على القطاع الزراعي، للعمل بكامل طاقته من أجل توفير احتياجات السكان. 

وتتمثل الخطوط العريضة للخطة البديلة للزراعة، في نقل الخضروات من مراكز الانتاج والمزارع، إلى مراكز تجميع رئيسية، حيث تقوم هذه المراكز بتعبئه المنتجات الزراعية حسب الشروط الصحية تحت إشراف لجان مختصة من الوزارات ذات العلاقة، ومن ثم يتم توزيع الخضروات على محلات التجزئة ونقاط البيع الفرعية، وبالتالي تقوم هذه النقاط بالتوصيل للمواطنين في بيوتهم أو توجيههم للشراء بطريقة آمنة وصحية تضمن عدم انتشار مرض كورونا بين المواطنين. 

يذكر أن وزارة الزراعة وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومباحث التموين، قامت بالاعلان عن أسعار الخضروات والدجاج والبيض لتجنب استغلالهم.

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