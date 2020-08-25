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الصحة: عمليات المسح وسحب العينات مستمرة لوقف امتداد الوباء

25 آب / أغسطس 2020 08:25

غزة- الرأي:

أكد مدير دائرة "مكافحة العدوى في وزارة الصحة"، "رامي العبادلة"، أن الطواقم الطبية تقوم منذ الأمس بعملية مسح لكافة المخالفين للحالات المصابة ب “كوفيد ١٩” والذي تم اكتشاف إصابتهم في مخيم المغازي في قطاع غزة

وأوضح أن الفرق الطبية توجهت إلى جميع المناطق التي توجهت إليها العائلة المصابة، والجهات والأشخاص الذي تم اختلاط الحالات المصابة بها، أو من خلال الاتصالات و البلاغات التي تصل وزارة الصحة عبر الهاتف المجاني لدائرة الشكاوي (103). 

وقال العبادلة ”نقوم بسحب العينات لاكتشاف مصدر هذه الاصابات حتى نتمكن من وقف امتداد الوباء داخل قطاع غزة". 

ودعا المواطنين للالتزام التام بمنازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى، والتزامهم بارتداء الكمامات الواقية وعدم الاختلاط والالتزام بالنظافة الشخصية.

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