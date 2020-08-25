أونروا تعلن تعليق خدماتها بقطاع غزة باستثناء الرعاية الصحية

غزة- الرأي:

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، تعليق خدماتها مؤقتًا، باستثناء الرعاية الصحية الأولية الأساسية لمنع انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة وصحة مجتمع اللاجئين.

وقالت أونروا في بيان لها، "إنه سيتم حتى إشعار آخر توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية الأساسية من خلال التطبيب عن بعد في المراكز الصحية التابعة للأونروا".

وأضافت "لهذا الغرض، يمكن التواصل عبر الخطوط الساخنة المجانية 1800444666 من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3:00 مساءً".

وأوضحت أنه يجري اتخاذ الترتيبات لتوصيل الأدوية المنقذة للحياة إلى المرضى الذين يعانون من الأمراض غير المعدية.

وأما بالنسبة للأمور والاستشارات المتعلقة بكورونا، فحثّت أونروا جميع المواطنين على الاتصال بالخط الساخن رقم 103 التابع لوزارة الصحة.

وأشارت إلى إغلاق جميع المدارس بناءً على تعليمات وزارة التربية والتعليم، وإيقاف توزيع المساعدات الغذائية مؤقتًا، لحين تقييم الوضع وإيجاد آلية آمنة لتوفيرها.

وتابعت: "وبما أن عمال صحة البيئة لدينا غير قادرين مؤقتًا على القيام بعملهم، فإن أونروا تدعو مجتمع اللاجئين إلى الحفاظ على نظافة المخيمات خلال هذه الفترة".

وأكدت أنها تسعى إلى استئناف هذه الخدمة في أقرب وقت ممكن وبطريقة صحية آمنة.

وذكرت أن إدارة الوكالة تتابع الوضع عن كثب، وتقوم بإجراء تقييمات بشكل مستمر، وأنها ستبقي مجتمع اللاجئين على اطلاع على خدماتها.

وحثّت أونروا سكان قطاع غزة على البقاء في منازلهم، واتباع جميع الإجراءات الوقائية؛ للحفاظ على صحة وسلامة مجتمع اللاجئين ومنع انتشار الفيروس.

صفا.