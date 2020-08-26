فيتامين سي، المعروف أيضًا باسم حمض الأسكوربيك، هو فيتامين موجود في العديد من الأطعمة الشائعة مثل الحمضيات والتفاح والتوت والبطاطس والفلفل، كما أنه متوفر بسهولة كمكمل غذائي، وهو فيتامين هام وضرورى لصحة الطفل ونموه، في هذا التقرير نتعرف على فوائد فيتامين سي للأطفال وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي.

فوائد فيتامين سي للأطفال



وفيتامين سي مهم حتى يتمكن جسمك من تكوين:

-الكولاجين والأوعية الدموية والغضاريف والعضلات. هذا يساعد في الحفاظ على العديد من أنسجة الجسم ، بما في ذلك بشرتك كما أنه يساعد في إصلاح النسيج الضام والتئام الجروح.

-النواقل العصبية ، المواد الكيميائية المهمة للإشارة في الجهاز العصبي.

-كارنيتين ، مادة كيميائية تدعم نقل وتفكك الأحماض الدهنية لتوليد الطاقة.

-عظام وأسنان صحية ، وهي مهمة للغاية خلال سنوات تكوين طفلك.

ولكن من أشهر الوظائف بالطبع دورها في دعم جهاز المناعة في الجسم نظرًا لأن فيتامين سي مضاد للأكسدة وحيوي للحفاظ على الصحة العامة فإنه في الواقع يمكن أن يساعد في تعزيز الجهاز المناعي لطفلك إذا كان يعاني من الزكام.

تساعد مضادات الأكسدة في تقليل تلف الخلايا من الجذور الحرة في الجسم يتركز فيتامين سي أيضًا بشكل كبير في الخلايا المناعية ، مما يشير إلى أنه عامل معزز للمناعة.

لا يستطيع جسم طفلك أثناء نموه إنتاج فيتامين سي بمفرده لذا، بصفتك أحد الوالدين، عليك التأكد من أن طفلك يأكل مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الملونة كل يوم والمصادر النباتية ، بما في ذلك الطماطم والفلفل والبروكلي والكيوي، هي أفضل مصادر فيتامين سي.

إذا كان طفلك يعاني من انتقائية في تناول الطعام، فإن فيتامين سي متاح أيضًا كمكمل غذائي عن طريق الفم هناك الكثير من الأنواع المختلفة من مكملات الفيتامينات المتاحة.

نادرًا ما يُلاحظ نقص فيتامين سي لدى الأطفال والبالغين، إلا إذا كان لديهم سوء امتصاص معوي حاد أو عادات غذائية سيئة تتجنب مصادر فيتامين سي.

قد يعاني الأشخاص المصابون بنقص فيتامين سي من بقع بنية صغيرة على الجلد ، وخشونة في الجلد ، وسماكة اللثة ، ونزيف من الأغشية المخاطية. قد يكون لديهم أيضًا شعور بالضعف أو عدم الراحة ، والتغيرات العاطفية ، وسوء التئام الجروح ، وآلام العظام ، وفي المراحل المتأخرة ، واليرقان ، والتأثير العصبي والتشنجات.