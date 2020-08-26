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مدينة إيطالية تقدم عرضا مغريا لتشجيع السياحة…

26 آب / أغسطس 2020 07:51

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تسعى إحدى المدن الإيطالية لاستعادة السياحة عن طريق تقديم عرض مغري لتحفيز السائحين على المجيء إليها.
ذكرت ذلك وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، مشيرة إلى مدينة سان جوفاني الإيطالية بمقاطعة ميلانو، شمالي إيطاليا، توفر إقامة مجانية للسائحين الذين يقومون بزيارتها في الوقت الحالي.
ويسمح سكان المدينة المحليين للسائحين الذين يأتون إلى المدينة في الوقت الحالي بالإقامة معهم في منازلهم ضمن خطة لتشجيع السائحين على القدوم إلى المدينة التي توفر عليهم تكاليف الإقامة في الفنادق.
ومن المقرر أن تستمر المبادرة التي انطلقت في 4 يوليو/ تموز حتى 3 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

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