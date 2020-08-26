" بحر " يدعو المواطنين للالتزام بتوجيهات اللجنة العليا لمواجهة كورونا

غزة- الرأي

قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، إن المجلس التشريعي يتابع عن كثب عمل اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا، مشيداً بالجهود المبذولة من كافة الجهات لتطويق الجائحة والحفاظ على سلامة وصحة وأمن المجتمع.

ودعا د. بحر الذي يتواجد في الحجر الصحي في تصريح صحفي مقتضب، أبناء شعبنا الإلتزام التام بكافة التوجيهات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية خاصة وزارتي الصحة والداخلية حفاظاً على أمن وصحة المواطنين.

وأكد د. بحر أن المجلس التشريعي سيبقى على تواصل مستمر مع كافة الأطراف ذات العلاقة للتأكد من تقديم أفضل الخدمات الممكنة لأبناء شعبنا، راجياً السلامة ودوام العافية للمواطنين كافة.

