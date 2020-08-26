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لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين

بلدية غزة تؤكد على العمل وفق خطة الطوارئ

26 آب / أغسطس 2020 08:25

بلدية غزة تؤكد على العمل وفق خطة الطوارئ
بلدية غزة تؤكد على العمل وفق خطة الطوارئ

غزة- الرأي

عقدت لجنة الطوارئ في بلدية غزة، اجتماعات إلكترونية طارئة الليلة الماضية وأخرى ميدانية صباح اليوم، للتأكيد على آلية العمل المقرر اتباعها وفق خطة الطوارئ المعدة سابقًا بالتعاون مع الجهات الرسمية وخاصة لجنة الطوارئ المركزية في محافظة غزة، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.


وأكد رئيس البلدية د. يحيى السراج، على ضرورة اتباع إجراءات الوقاية والسلامة وأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، لضمان تقديم الخدمات الأساسية لأبناء شعبنا في مدينة غزة، وأهمها إيصال المياه وجمع وترحيل النفايات الصلبة، إلى جانب الاستجابة للظروف الطارئة.


وأوضح د. السراج، أن لجنة الطوارئ في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأوضاع عن كثب، ونشر الطمأنينة في نفوس المواطنين، والتوعية بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية للحفاظ على سلامة الجميع، متمنيًا السلامة التامة لأبناء شعبنا الفلسطيني كافة وسكان مدينة غزة خاصة.


وأعلنت لجنة الطوارئ الاستنفار في صفوف طواقمها وفرقها الميدانية والعمل بالحد الأدنى لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وفقًا لخطة الطوارئ المعدة مسبقًا لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على الصحة والسلامة العامة. 


وتتضمن الخطة ثلاثة سيناريوهات لتقديم الخدمات وإدارة العمل، وفق تقارير انتشار الفيروس، وتنقسم كل مرحلة إلى جانبين وهما: الجانب الإداري، النواحي الإدارية للبلدية.

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